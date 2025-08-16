Polskie siatkarki i ich trener Stefano Lavarini powtarzają, że w tym roku najważniejszym turniejem są dla nich mistrzostwa świata. Nie zmieniły tego nawet finały Ligi Narodów w Łodzi, gdzie po raz pierwszy od lat "Biało-Czerwone" mogły świętować zdobycie medalu dużej międzynarodowej imprezy przed własną publicznością.

Zmiany w kadrze po Lidze Narodów. Stefano Lavarini musiał zrezygnować z dwóch siatkarek

Polska zakończyła Ligę Narodów na trzecim miejscu po raz trzeci z rzędu. Tym samym potwierdziła przynależność do ścisłej światowej czołówki. Po turnieju w Łodzi Lavarini dał siatkarkom kilka dni przerwy, a po niej do treningów zaprosił 16 zawodniczek. Z kadry, którą Włoch miał na turnieju finałowym Ligi Narodów, wypadła kontuzjowana środkowa Weronika Centka-Tietianiec.

Dołączyły za to trzy nowe siatkarki: rozgrywająca Marlena Kowalewska, środkowa Sonia Stefanik i przyjmująca Olivia Różański. Pierwsza być może dostałaby więcej szans już wcześniej, gdyby nie uraz.

"Najpierw miałam zabieg, później rehabilitacja, powolny powrót do siatkówki. Były to trudne miesiące, ale bardzo się cieszę, że zrobiłam, co zrobiłam. Teraz mogę dać z siebie więcej" - opowiadała Kowalewska w rozmowie z Interia Sport po sparingu z Ukrainą.

MŚ siatkarek. Stefano Lavarini wybrał skład. Są niespodzianki

Dwa mecze z Ukrainkami były bowiem ostatnimi sprawdzianami kadry przed wylotem z Polski na mistrzostwa świata, a zarazem przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji Lavariniego. Pierwszy sparing był zamknięty dla kibiców i mediów, w drugim Polska wygrała 3:0, a potem przegrała dodatkowego seta. W tym drugim meczu szansy nie dostały Różański oraz Alicja Grabka. I to właśnie z nich ostatecznie zrezygnował selekcjoner.

Różański w ostatnich latach była ważną zawodniczką kadry, ale z sezonu na sezon Lavarini dawał jej coraz mniej szans. Grabka była z kolei drugą rozgrywającą reprezentacji przez całą Ligę Narodów i pokazała się z dobrej strony jako zmienniczka Katarzyny Wenerskiej. Ostatecznie jednak Lavarini zdecydował się na starszą o sześć lat od Grabki Kowalewską.

Niespodzianką w kadrze jest też obecność niespełna 23-letniej Stefanik, która w Lidze Narodów właściwie nie zaistniała. Pozostałe nazwiska w kadrze to zawodniczki, które stanowiły trzon kadry w tym sezonie - z Agnieszką Korneluk, Magdaleną Stysiak czy Aleksandrą Szczygłowską na czele.

Kadra wybrana przez Lavariniego poleciała już do Japonii. Tam będzie aklimatyzować się po zmianie czasu, w sobotę i niedzielę rozegra również dwa zamknięte sparingi z Japonkami. 19 sierpnia ma się przenieść już do Tajlandii. W fazie grupowej w Phuket zagra z Wietnamem, Koreą Południową i Niemcami. Turniej rozpocznie 23 sierpnia. Do fazy pucharowej w Bangkoku awansują po dwie najlepsze drużyny. Polska w 1/8 finału lub ćwierćfinale może trafić na Włoszki, czyli niepokonane od ponad roku mistrzynie olimpijskie. Mecze o medale zaplanowano na 7 września.

"Wiemy, jaka jest nasza droga w mistrzostwach świata, że Włoszki mogą być naszymi przeciwniczkami. Ale każda seria się kiedyś kończy. My miałyśmy już styczność z Włoszkami w tym sezonie, to pierwsze spotkanie na pewno nie było po naszej myśli. Wyciągnęłyśmy wnioski" - komentuje Korneluk.

Polskie siatkarki zdobyły dotąd trzy medale mistrzostw świata: jeden srebrny i dwa brązowe. Ostatni w 1962 r. Poprzednie mistrzostwa świata "Biało-Czerwone" zakończyły na ćwierćfinale

Skład reprezentacji Polski na MŚ siatkarek w Tajlandii

Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska

Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka

Środkowe: Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Sonia Stefanik

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina Damaske Marcin Golba/Nur Photo AFP

Olivia Różański MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP