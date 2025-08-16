Kłopoty Roberta Lewandowskiego, tak może wyglądać jego sezon. Powiedziano to wprost

Bardzo dobrze w Barcelonie będzie wspominany sezon 2024/2025. Co prawda, ta poniosła klęskę w europejskich rozgrywkach Ligi Mistrzów odpadając w półfinale po rywalizacji z Interem Mediolan, lecz drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdominowała krajowe podwórko i zdobyła wszystkie możliwe trofea - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

Spory udział w tych sukcesach miał Robert Lewandowski, który w 52 spotkaniach wszystkich rozgrywek zdobył aż 42 gole i zaliczył trzy asysty. "Duma Katalonii", jak i sam napastnik z pewnością byliby zadowoleni, gdyby udało mu się powtórzyć takie występy. Wydaje się jednak, że z tym mogą być spore problemy, bowiem ten coraz częściej ma problemy zdrowotne.

36-latek niedawno nabawił się urazu mięśnia dwugłowego uda i opuści początek La Ligi. Takie wydarzenia mogą spowodować zmianę roli Polaka w zespole, a co za tym idzie może on zwyczajnie grać mniej. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty swoim zdaniem w tym temacie podzielił się Cezary Wilk, były piłkarz występujący w lidze hiszpańskiej.

- Już od kilku lat pojawiają się takie pytania w kontekście Roberta Lewandowskiego. Pytanie, czy tych kontuzji jest więcej, czy na te kontuzje w inny sposób się patrzy, bo to też może mieć znaczenie. Jeśli masz 26 czy 28 lat i coś cię boli, po prostu zaciskać zęby i grasz dalej. Jak masz lat 35 i wyżej, już inaczej na to patrzysz. Myślę, że to jest umiejętność dbania i rozumienia własnego organizmu - powiedział.

Lewandowski może grać mniej, Wilk zdradza

Największymi konkurentami Lewandowskiego do gry będą Ferran Torres oraz wypożyczyny z Manchesteru United Marcus Rashford. W opinii Wilka nie można wykluczyć scenariusza, w którym Polak będzie grać mniej ze względu na właśnie wiek. Były zawodnik zaznacza także, że możliwe jest jednak, że nie będzie to decyzja samego Hansiego Flicka, a zostanie podjęta po rozmowie Polaka z Flickiem.

Ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy można zaryzykować, a kiedy jest czas na odpoczynek. Jest Rashford, który na pewno włączy się do bezpośredniej rywalizacji z Robertem Lewandowskim, więc niewykluczone, że tych minut będzie mniej. Ale też może sam zawodnik w porozumieniu z trenerem dojdą do takich wniosków, że to jest czas, by rzeczywiście liczba meczów w sezonie nie sięgała 50, a może na przykład 35. Taka może być różnica w kontekście Roberta Lewandowskiego

Spotkanie Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o 19:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

