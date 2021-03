Podczas meczu Los Angeles Lakers z Atlanta Hawks gwiazdor ekipy z "Miasta Aniołów", LeBron James doznał poważnie wyglądającej kontuzji, która może wyłączyć go z gry nawet na kilka tygodni.

W drugiej kwarcie, podczas walki o piłkę gracz Hawks, Solomon Hill zderzył się z Jamesem i upadając, zahaczył o jego nogę. Gwiazdor upadł na parkiet i zwijał się z bólu. Po chwili podjął próbę kontynuowania gry, lecz szybko poprosił o zmianę.

Błyskawicznie przeszedł badania, a te wykazały skręcenie prawej kostki. Oznacza to, że as Lakers wypadnie z gry na czas bliżej nieokreślony. Mówi się, że będzie to kilka tygodni.



Sam zawodnik zabrał głos za pośrednictwem Twittera. - Nic nie złości i smuci mnie bardziej niż to, że nie będę mógł pomóc moim kolegom z drużyny - napisał dodając, że już teraz rozpoczyna się walka o powrót na parkiet.





Drużyna Jamesa przegrała z Hawks 94-99 i w tabeli Konferencji Zachodniej zajmuje trzecią pozycję.



