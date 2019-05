NBA. Monty Williams trenerem Phoenix Suns

Monty Williams został trenerem koszykarzy Phoenix Suns. Dotychczasowy asystent w Philadelphia 76ers jest siódmym szkoleniowcem "Słońc" w ostatnich ośmiu latach.

Zdjęcie Monty Williams /AFP

Drużyna z Arizony od dłuższego czasu jest jedną z najgorszych w lidze NBA.



Williams ma już doświadczenie w roli pierwszego szkoleniowca. W latach 2010-15 prowadził New Orleans Pelicans. Pod jego wodzą zespół dwukrotnie awansował do play off. Z Suns podpisał pięcioletni kontrakt.



Sezon 2018/19 "Słońca" zakończyły z drugim najgorszym bilansem w lidze - 19 zwycięstw i 63 porażki, co doprowadziło do zwolnienia serbskiego szkoleniowca Igora Kokoskova.

Natomiast licząc łącznie od rozgrywek 2012/13 żaden zespół w NBA nie był słabszy. Suns razem z Orlando Magic legitymują się wynikiem 199-375.