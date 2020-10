Koszykarze Los Angeles Lakers są w połowie drogi po swoje 17. mistrzostwo NBA. W piątek pokonali Miami Heat 124:114, a w ligowym finale - rozgrywanym do czterech zwycięstw - prowadzą 2-0. Nie do zatrzymania byli LeBron James - 33 pkt i Anthony Davis - 32.

Jamesowi niewiele zabrakło do tzw. triple-double, bowiem miał również po dziewięć zbiórek i asyst. Z kolei David zanotował 14 zbiórek - osiem w ofensywie i sześć w defensywie. Pierwszy z wymienionych trafił 14 z 25 rzutów z gry, drugi - 15 z 20.



Nie zabrakło porównań do duetu Shaquille O'Neal - Kobe Bryant (zmarł tragicznie na początku 2020 roku), który w 2002 roku poprowadził ekipę do mistrzostwa; w finale z New Jersey Nets 4-0.



Jeśli ekipa Lakers wygra jeszcze dwa spotkania, sięgnie po 17. tytuł i na liście wszech czasów zrówna się z liderującymi Boston Celtics.



James i Davis pracują na miano najlepszego zawodnika finałów. W piątek trzecim strzelcem ch zespołu był rezerwowy rozgrywający Rajon Rondo - 16 pkt; trafił m.in. trzy z czterech "trójek" oraz miał 10 asyst, najwięcej w zespole.



Koszykarze z Los Angeles na boisku w Orlando (tam odbywają się mecze NBA w czasie pandemii) do przerwy prowadzili 68:54, a w trzeciej kwarcie przewaga wzrosła do 18 pkt (92:74).



- Nie jesteśmy jednak zadowoleni z dzisiejszego występu w obronie. Musimy być lepsi - podkreślił James, który w latach 2012-2013 pomógł Heat w zdobyciu dwóch tytułów. Teraz chce sięgnąć po mistrzostwo NBA z Lakers.



Jak podkreślają zagraniczne media, "Jeziorowcy" byli nie do zatrzymania dla Heat osłabionych nieobecnością kontuzjowanych Edrice’a Adebayo i Słoweńca Gorana Dragica. Ale zaznaczają też, że drugie ich zwycięstwo nie było tak przytłaczające jak środowe (116:98).



- Nie poddaliśmy się i będziemy dalej walczyć. To jeszcze nie koniec. Przegrywamy tylko 0-2, ale możemy jeszcze coś zrobić, trzeba grać mocniej. Musimy jednak zagrać perfekcyjnie, by pokonać Lakers - stwierdził Jimmy Butler, zdobywca 25 punktów dla Miami. Zapisał na koncie także 13 asyst i osiem zbiórek. Wspierali go kanadyjski rezerwowy Kelly Olynyk - 24 pkt i dziewięć zbiórek oraz Tyler Herro - 17 pkt.



Trzecie spotkanie wielkiego finału odbędzie się w niedzielę. - Za każdym razem wychodząc na boisko, tłumaczymy sobie, że obowiązkiem jest wygrana. Kiedy rozpoczniemy trzecie spotkania, znów będzie towarzyszyła nam myśl, że obowiązkiem jest zwycięstwo i tak będzie też w czwartej grze. Wiemy, co potrafi nasz zespół - przyznał Davis.



Ostatni raz drużyna Lakers "zmarnowała" prowadzenie 2-0 w finale z Bostonem w 1969 roku. Na razie są jednak zdecydowanie lepsi od Heat. Drużyna z Florydy prowadziła w drugim meczu zaledwie przez 53 sek, zaraz na początku, zaś w obu grach wygrywała przez 10.44 z 96 minut.

