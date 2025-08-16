Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lech Poznań - Korona Kielce. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań przegrał rywalizację z Crveną zvezdą w el. Ligi Mistrzów, ale powalczy jeszcze w el. Ligi Europy. Zanim to się stanie, mistrza Polski czeka starcie w PKO BP Ekstraklasie z Koroną Kielce. O której godzinie gra Lech? Gdzie oglądać mecz Lecha z Koroną? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Luis Palma w barwach Lecha Poznań
Luis Palma w barwach Lecha PoznańHenryk LipińskiNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - Korona Kielce w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 oraz w formie streamu online w serwisie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Ekstraklasa. Lech Poznań - Korona Kielce. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Lech Poznań pożegnał się już z eliminacjami do Ligi Mistrzów. "Kolejorz" nie zdołał odrobić dwubramkowej straty z pierwszego spotkania i w rewanżu jedynie zremisował 1:1 z Crveną zvezdą. Teraz mistrz Polski będzie próbował dostać się do Ligi Europy, a zadecyduje o tym dwumecz z belgijskim Genkiem.

Zanim jednak dojdzie do tej rywalizacji, Lecha czeka spotkanie ligowe z Koroną Kielce. Poznaniacy w dotychczasowych trzech meczach ligowych doznali porażki i odnieśli dwa zwycięstwa. "Scyzory" mają za to rozegrane już cztery starcia, w których dwukrotnie przegrali i zanotowali remis oraz wygraną. W ostatniej kolejce piłkarze Jacka Zielińskiego pokonali u siebie Radomiaka 3:0.

W zeszłym sezonie oba spotkania ligowe padły łupem piłkarzy Lecha. Najpierw mistrz Polski wygrał 3:2 na wyjeździe, a przed własną publicznością pokonał Koronę 2:0. Jak będzie tym razem?

Mecz Lech Poznań - Korona Kielce w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 oraz w formie streamu online w serwisie CANAL+ Online.

Zobacz również:

Nie żyje kibic Zagłębia Lubin
Ekstraklasa

Tragedia po meczu Ekstraklasy. Nie żyje kibic Zagłębia Lubin. Był reanimowany

Igor Szarek
Igor Szarek
Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach próbuje powstrzymać zawodnika w niebieskim stroju, który prowadzi piłkę blisko linii bocznej boiska, w tle widoczny sędzia oraz elementy stadionu.
Lech Poznań - Crvena zvezdaSTARSPORT/ShutterstockEast News
Piłkarz w żółto-czerwonym stroju kopie piłkę podczas meczu, a w tle widoczny jest inny zawodnik oraz kibice na trybunach.
Piłkarze Korony Kielce w sezonie 2025/2026 EkstraklasyPiotr PolakPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja