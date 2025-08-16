Lech Poznań - Korona Kielce. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Lech Poznań przegrał rywalizację z Crveną zvezdą w el. Ligi Mistrzów, ale powalczy jeszcze w el. Ligi Europy. Zanim to się stanie, mistrza Polski czeka starcie w PKO BP Ekstraklasie z Koroną Kielce. O której godzinie gra Lech? Gdzie oglądać mecz Lecha z Koroną? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Mecz Lech Poznań - Korona Kielce w ramach 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3 oraz w formie streamu online w serwisie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Lech Poznań pożegnał się już z eliminacjami do Ligi Mistrzów. "Kolejorz" nie zdołał odrobić dwubramkowej straty z pierwszego spotkania i w rewanżu jedynie zremisował 1:1 z Crveną zvezdą. Teraz mistrz Polski będzie próbował dostać się do Ligi Europy, a zadecyduje o tym dwumecz z belgijskim Genkiem.
Zanim jednak dojdzie do tej rywalizacji, Lecha czeka spotkanie ligowe z Koroną Kielce. Poznaniacy w dotychczasowych trzech meczach ligowych doznali porażki i odnieśli dwa zwycięstwa. "Scyzory" mają za to rozegrane już cztery starcia, w których dwukrotnie przegrali i zanotowali remis oraz wygraną. W ostatniej kolejce piłkarze Jacka Zielińskiego pokonali u siebie Radomiaka 3:0.
W zeszłym sezonie oba spotkania ligowe padły łupem piłkarzy Lecha. Najpierw mistrz Polski wygrał 3:2 na wyjeździe, a przed własną publicznością pokonał Koronę 2:0. Jak będzie tym razem?
