NBA: Kristaps Porzingis w Dallas Mavericks

Klub Dallas Mavericks pozyskał z New York Knicks Kristapsa Porzingisa - poinformował portal ESPN. 23-letni łotewski koszykarz do ligi NBA trafił w 2015 roku wybrany z czwartym numerem w drafcie. Od blisko roku leczy jednak kontuzję kolana.

Zdjęcie Kristaps Porzings /AFP



Porzingis w 48 meczach poprzedniego sezonu średnio uzyskiwał 22,7 pkt, 6,6 zbiórki oraz 2,4 bloku i został wybrany do Meczu Gwiazd. Udział w nim przekreśliło jednak zerwanie więzadła w lewym kolanie 6 lutego 2018 roku.



W czwartek Łotysz spotkał się z włodarzami nowojorskiego klubu i dał do zrozumienia, że chce zostać wytransferowany. Jego życzenie szybko zostało spełnione. Wraz z nim do Dallas trafili Courtney Lee i Tim Hardaway Jr. W odwrotnym kierunku powędrowali Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. i DeAndre Jordan.



Po zakończeniu obecnego sezonu Porzingis będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Oznacza to, że inny klub będzie mógł go pozyskać tylko wtedy, jeśli Mavericks co najmniej nie wyrównają złożonej zawodnikowi oferty.