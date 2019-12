W poniedziałek 12. zwycięstwo z rzędu odnieśli koszykarze Milwaukee Bucks. Tym razem we własnej hali rozbili New York Knicks 132:88. "Kozły" mają na koncie 18 wygranych i trzy porażki, co jest najlepszym bilansem w NBA.

Jeśli Knicks, którzy są jedną z najsłabszych ekip obecnego sezonu, mieli jakiekolwiek nadzieje na korzystny rezultat, to szybko musieli je porzucić. Bucks już po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 18 punktów, a później cały czas powiększali przewagę.

W szeregach gospodarzy tradycyjnie prym wiódł Giannis Antetokounmpo. 24-letni Grek w zaledwie 22 minuty uzyskał 29 punktów i 15 zbiórek.

"Musimy się skupić na naszej pracy. Wygraliśmy 12 spotkań, spisaliśmy się w nich bardzo dobrze, ale nie możemy przestać poprawiać naszej gry. Najważniejsze to cały czas się rozwijać" - powiedział Antetokounmpo.

Bucks kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, a w przypadku Knicks była to siódma kolejna porażka. Nowojorczycy z bilansem 4-17 zajmują ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Jeszcze gorszy dorobek - 4-18 - ma na Zachodzie zespół Golden State Warriors.

Zdziesiątkowani przez kontuzje "Wojownicy" tym razem ulegli na wyjeździe Atlanta Hawks 79:104. 24 punkty dla "Jastrzębi" zdobył Trae Young.

"Porażki dla nikogo nie są łatwe. Za nami jedna czwarta sezonu i z pewnością nie poszła po naszej myśli. Wiele z tych przegranych meczów mogliśmy wygrać, a takie minimalne porażki źle wpływają na morale. Moim zadaniem jest jednak robić wszystko, aby zespół utrzymywał wiarę we własne umiejętności" - podkreślił trener Warriors Steve Kerr.





Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Atlanta Hawks - Golden State Warriors 104:79

Charlotte Hornets - Phoenix Suns 104:109

Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 104:117

Milwaukee Bucks - New York Knicks 132:88

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 103:94

Sacramento Kings - Chicago Bulls 106:113