Już w piątek 12 lutego odbędzie się pierwsza w tym roku gala organizacji Babilon MMA. Walką wieczoru studyjnej imprezy odbywającej się w warszawskim Explosion Club będzie eliminator do mistrzowskiego pasa królewskiej kategorii, w którym zmierzą się dwa młode wilki polskiej sceny MMA - Kevin Szaflarski (9-1) i Filip "Czołg" Stawowy (7-1). Transmisja na kanałach grupy Polsat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Heraklesy polskiego MMA 2020. Nominacje w kategorii Nokaut roku (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Podczas tej samej gali czwarty występ w klatce zaliczy niepokonana Róża Gumienna (3-0), którą czeka trudny test z rąk mistrzyni świata w grapplingu - Jekateriny Szakałowej. Ciekawie zapowiada się także starcie w wadze ciężkiej Olszewski-Kalata - radzimy nie mrugać! W kategorii piórkowej (do 66 kg) zobaczymy łącznie aż trzy interesujące pojedynki - przede wszystkim dojdzie do rewanżu Huberta Lotty z Piotrem Kacprzakiem. Ich pasjonujący bój na gali Babilon MMA 15 zakończył się niejednogłośną wygraną tego pierwszego. Jak będzie tym razem?

Karta walk Babilon MMA 19

Reklama

Waga do 120 kg (eliminator do walki o pas):

Kevin Szaflarski (9-1, 4 KO, 4 SUB) vs Filip Stawowy (7-1, 7 KO)

Waga do 61 kg:

Róża Gumienna (3-0, 2 KO, 1 SUB) vs Jekaterina Szakałowa (3-1, 1 KO, 1 SUB)

Waga do 77 kg:

Mateusz Głuch (8-6, 3 KO, 1 SUB) vs Kamil Kraska (5-1, 2 KO, 3 SUB)

Waga do 120 kg:

Damian Olszewski (3-2, 2 KO) vs Marcin Kalata (1-2, 1 KO)

Waga do 66 kg:

Hubert Lotta (2-1, 1 SUB) vs Piotr Kacprzak (3-3, 2 SUB)

Waga do 66 kg:

Karol Kutyła (3-1, 2 KO) vs Artur Drążek (5-3, 4 SUB)

Waga do 66 kg:

Mateusz Sosnowski (debiut) vs Konrad Rusiński (1-0, 1 SUB)

Walka pro-am:

Grzegorz Rutkowski vs Kacper Tomaszewski