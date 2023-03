Dwaliszwili odniósł się też do ostatnich wydarzeń w jego kraju. Władze próbowały wprowadzić prawo ograniczające niezależność organizacji społecznych, co wywołało masowe protesty. Większość Gruzinów jest za wstąpieniem swojego kraju do Unii Europejskiej i bali się, że takie rozwiązania, oddalą ich państwo do tego celu i doprowadzą do stworzenia podobnego ustroju, jaki panuje w Rosji.