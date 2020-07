Jak poinformował portal RT.com Abdulmanap Nurmagomiedow, ojciec mistrza UFC Chabiba, zmarł w wieku 57 lat. Prawdopodobnym powodem śmierci były powikłania po COVID-19.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muhammad Ali zmarł cztery lata temu. Wideo © 2020 Associated Press

Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u Nurmagomiedowa na początku maja po przetransportowaniu go do szpitala w Moskwie. Powikłaniem po COVID-19 był zawał serca.



Lekarze musieli operować 57-latka, a później zapadł on w śpiączkę. Informacja o wybudzeniu pojawiła się w mediach 15 maja. Ostatecznie Nurmagomiedow przegrał walkę z chorobą, pomimo tego, że wcześniej lekarze określali jego stan jako "poważny ale stabilny".



Reklama

Chabib Nurmagomiedow - syn zmarłego trenera - przyznał, że wśród jego rodziny stwierdzono łącznie ponad 20 przypadków zakażenia, a wirus zabił powyżej 11 osób w rodzinnej miejscowości zawodnika.