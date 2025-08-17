Panthers Wrocław kończą sezon bolesną porażką z Munich Ravens (26:49) [WIDEO]

Pierwsza połowa dla "Panter"

Zespół z Wrocławia rozpoczął pewnie, wygrywając pierwszą kwartę 6:0. Druga zakończyła się minimalną porażką 13:14, co oznaczało, że na przerwę schodzili z prowadzeniem 19:14

Dramatyczna odwilż w drugiej połowie

Po przerwie inicjatywę przejęli Ravens. W trzeciej kwarcie zdobyli 15 punktów przy zaledwie 7 zdobytych przez Panthers. W czwartej odsłonie spotkania goście dołożyli aż 20 "oczek", nie dając rywalom szans na odrobienie strat. Ostateczny wynik - 49:26 - jasno pokazuje dominację ekipy z Monachium.

Co ten sezon oznacza dla drużyn?

Dla Panthers to ostatni mecz sezonu 2025, zakończony bilansem meczów 5-7. Munich Ravens natomiast przypieczętowali doskonały sezon: z bilansem 11-1 asekurują jedno z czołowych miejsc w play-offach, co zapewnia im dogodną pozycję i wolny tydzień po rundzie wild-card.