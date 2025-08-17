Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legendarny polski klub popełnił błąd. Czas gra na korzyść najgroźniejszego rywala

Albert Fedorowicz

W niedzielę FOGO Unia Leszno rozpocznie fazę play-off. Zwycięzcy fazy zasadniczej na półfinał jako rywala wybrali Texom Stal Rzeszów. Nie podjęli żadnego ryzyka, wybierając teoretycznie najsłabszego przeciwnika z całej czwórki. Spora część kibiców liczyła, że klub podejmie ryzyko i wybierze Abramczyk Polonie Bydgoszcz - Ja bym podjął tę ryzyko. Pojedynek w Bydgoszczy wyraźnie pokazał, kto ma przewagę sportową i mentalną - mówi nam Jacek Frątczak. Czas gra jednak na korzyść bydgoszczan.

Czy FOGO Unia Leszno powinna wybrać Abramczyk Polonię Bydgoszcz?
Czy FOGO Unia Leszno powinna wybrać Abramczyk Polonię Bydgoszcz?Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Wielu obserwatorów i kibiców liczyło, że FOGO Unia Leszno podejmie ryzyko i wybierze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Tak jednak się nie stało - Skorzystamy z prawa do wyboru. Texom Stal Rzeszów. To wybór przedyskutowany, przemyślany w dużym gronie w klubie. Opcja Polonii była mocno grana. Odrzuciliśmy Wilki, tam przegraliśmy jedyny mecz, nie chcemy do tego wracać. Play-offy rządzą się swoimi prawami - argumentował wybór Sławomir Kryjom na wizji Kolegium Żużlowego.

Unia Leszno powinna wybrać Polonię Bydgoszcz. 15-latek ich skarci?

Jak powszechnie wiadomo, wrzesień to miesiąc, w którym coraz częściej dają o sobie znać oznaki jesieni. Niejednokrotnie zdarzało się, że organizację zawodów pokrzyżowały opady deszczu. W tym przypadku każde opóźnienie mogłoby jednak pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Finały zaplanowano na 7 i 14 września, a wystarczyłoby tygodniowe przesunięcie, aby jeden z meczów odbył się 21 września. Tego dnia 16 lat kończy Maksymilian Pawełczak, co oznaczałoby, że uzyskałby prawo startu w finale. To mogłoby być prawdziwym game changerem. 15-latek już wielokrotnie udowodnił, jak ogromny drzemie w nim potencjał.

- Będę konsekwentny. Z biegiem wieku mogę powiedzieć, że niektóre decyzje podejmowałem były ad hoc, czasami udane, czasami nie. Ja bym podjął tę ryzyko. Pojedynek w Bydgoszczy wyraźnie pokazał, kto ma przewagę sportową i mentalną. Na miejscu Unii, próbowałbym to wykorzystać. Z takich problemów jakie miała Polonia, to w żużlu tak łatwo się nie wychodzi. Czas w mojej opinii gra na rolę Bydgoszczan, dodając jeszcze możliwość skorzystania z Maksa Pawełczaka, jeśli finały się opóźnią - twierdzi były menedżer.

Zobacz również:

Kacper Mania. Decyzja sędziego odebrała mu medal
Żużel

16-letni talent z Polski został ukarany. Absurdalna decyzja, legenda nie wytrzymała

Albert Fedorowicz

Miejsce FOGO Unii Leszno jest w PGE Ekstralidze

Unia Leszno z pewnością będzie faworytem finału. Poprzedni sezon był jednak bardzo pechowy. 18-krotni mistrzowie Polski byli storpedowani przez kontuzje, które były głównym powodem spadku z PGE Ekstraligi. Teraz jednak w Lesznie wszyscy liczą, że rozbrat z najlepszą ligą świata będzie trwał tylko sezon.

- Nie będę czarował. Tu wszyscy się ze sobą znają. Znam się z Sławkiem Kryjomem już z 20 lat, mam okazję z nim czasami porozmawiać. Rozmawiałem z nim na ten temat, rzuciłem argumentami, w kontekście tego, dlaczego ja wybrałbym Polonię. Unii Leszno życzę jak najlepiej, mam dużo szacunki dla całej organizacji, trwałej organizacji w posadach od kilkunastu lat. Właściciele są z klubem na dobre i na złe. Miejsce tego klubu to PGE Ekstraliga. Wyeliminowanie Polonii wcześniej miałoby też wpływ na rynek transferowy. Wiemy na kogo poluje Unia Leszno, Piotrek Pawlicki pewnie liczy już na awans - kończy Jacek Frątczak.

Sławomir Kryjom, dyrektor Unii Leszno.
Sławomir Kryjom, dyrektor Unii Leszno.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik sportowy w stroju motocrossowym z hełmem i goglami, w tle osoba w kapeluszu oraz tablica z logotypami sponsorów i reklamą.
Maksymilian PawełczakTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak. Runda SEC 2023 w Pardubicach.
Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak. Runda SEC 2023 w Pardubicach.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

