Legendarny polski klub popełnił błąd. Czas gra na korzyść najgroźniejszego rywala

Wielu obserwatorów i kibiców liczyło, że FOGO Unia Leszno podejmie ryzyko i wybierze Abramczyk Polonię Bydgoszcz. Tak jednak się nie stało - Skorzystamy z prawa do wyboru. Texom Stal Rzeszów. To wybór przedyskutowany, przemyślany w dużym gronie w klubie. Opcja Polonii była mocno grana. Odrzuciliśmy Wilki, tam przegraliśmy jedyny mecz, nie chcemy do tego wracać. Play-offy rządzą się swoimi prawami - argumentował wybór Sławomir Kryjom na wizji Kolegium Żużlowego.

Andrey Rublev - Carlos Alcaraz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Unia Leszno powinna wybrać Polonię Bydgoszcz. 15-latek ich skarci?

Jak powszechnie wiadomo, wrzesień to miesiąc, w którym coraz częściej dają o sobie znać oznaki jesieni. Niejednokrotnie zdarzało się, że organizację zawodów pokrzyżowały opady deszczu. W tym przypadku każde opóźnienie mogłoby jednak pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Finały zaplanowano na 7 i 14 września, a wystarczyłoby tygodniowe przesunięcie, aby jeden z meczów odbył się 21 września. Tego dnia 16 lat kończy Maksymilian Pawełczak, co oznaczałoby, że uzyskałby prawo startu w finale. To mogłoby być prawdziwym game changerem. 15-latek już wielokrotnie udowodnił, jak ogromny drzemie w nim potencjał.

- Będę konsekwentny. Z biegiem wieku mogę powiedzieć, że niektóre decyzje podejmowałem były ad hoc, czasami udane, czasami nie. Ja bym podjął tę ryzyko. Pojedynek w Bydgoszczy wyraźnie pokazał, kto ma przewagę sportową i mentalną. Na miejscu Unii, próbowałbym to wykorzystać. Z takich problemów jakie miała Polonia, to w żużlu tak łatwo się nie wychodzi. Czas w mojej opinii gra na rolę Bydgoszczan, dodając jeszcze możliwość skorzystania z Maksa Pawełczaka, jeśli finały się opóźnią - twierdzi były menedżer.

Miejsce FOGO Unii Leszno jest w PGE Ekstralidze

Unia Leszno z pewnością będzie faworytem finału. Poprzedni sezon był jednak bardzo pechowy. 18-krotni mistrzowie Polski byli storpedowani przez kontuzje, które były głównym powodem spadku z PGE Ekstraligi. Teraz jednak w Lesznie wszyscy liczą, że rozbrat z najlepszą ligą świata będzie trwał tylko sezon.

- Nie będę czarował. Tu wszyscy się ze sobą znają. Znam się z Sławkiem Kryjomem już z 20 lat, mam okazję z nim czasami porozmawiać. Rozmawiałem z nim na ten temat, rzuciłem argumentami, w kontekście tego, dlaczego ja wybrałbym Polonię. Unii Leszno życzę jak najlepiej, mam dużo szacunki dla całej organizacji, trwałej organizacji w posadach od kilkunastu lat. Właściciele są z klubem na dobre i na złe. Miejsce tego klubu to PGE Ekstraliga. Wyeliminowanie Polonii wcześniej miałoby też wpływ na rynek transferowy. Wiemy na kogo poluje Unia Leszno, Piotrek Pawlicki pewnie liczy już na awans - kończy Jacek Frątczak.

Sławomir Kryjom, dyrektor Unii Leszno. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Maksymilian Pawełczak Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej i Jacek Frątczak. Runda SEC 2023 w Pardubicach. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński