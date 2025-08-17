Niebywała scena po skoku Stocha. Rywal padł na kolana, kamery wszystko nagrały

W sobotni wieczór odbył się pierwszy konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. Dwa z trzech miejsc na podium zajęli Polacy. Triumfował Maciej Kot, który na wygraną czekał wiele lat, a trzecią lokatę zajął Kamil Stoch, dla którego to ostatni sezon w karierze. Drugi był Austriak Niklas Bachlinger. 38-latek z Zębu po pierwszej serii zajmował szóstą pozycję, ale drugim skokiem przypuścił atak na podium. Skoczył 130 metrów, co pozwoliło mu awansować o trzy lokaty.

Sceny po skoku Stocha. Japończyk oddał mu hołd

Chwilę po drugim skoku Stocha doszło do scen w okolicach miejsca przeznaczonego dla lidera. Yukiya Sato, który prowadził, wykonał wyjątkowy gest w kierunku polskiego mistrza. Japończyk uklęknął i pokłonił się przed Stochem. To wszystko działo się na oczach kamer

W sobotnim konkursie obserwowaliśmy także Dawida Kubackiego (10. miejsce), Aleksandra Zniszczoła (12. miejsce), Piotra Żyłę (12. miejsce) i Pawła Wąska (32. miejsce). W klasyfikacji generalnej Letniej GP liderem jest Bachlinger z dorobkiem 230 pkt. W gronie 10 najlepszych zawodników po trzech konkursach jest dwóch Polaków: Kot zajmuje szóste miejsce, ex aequo z Japończykiem Sakutaro Kobayashim - po 100, zaś Stoch ósme - 89.

Skoczkowie ciągle przebywają w Wiśle, gdzie będą walczyć o kolejne punkty. W niedzielę (17 sierpnia) o godz. 15:00 zaplanowano drugi konkurs Letniego GP. Relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kamil Stoch zajął 3. miejsce w zawodach Letniego GP w Wiśle Grzegorz Momot PAP

