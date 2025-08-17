Dwie minuty i koniec. "Nowy Mike Tyson" znów to zrobił. Teraz Usyk?
Oleksandr Usyk jest bezapelacyjnie najlepszym bokserem wagi ciężkiej. Jeśli jednak spojrzymy na występy Mosesa Itaumy to można śmiało rzec, że ma potencjał, aby lada moment wejść w buty starego mistrza. 20-latek dał kolejny popis i na sobotniej gali w Rijadzie znokautował doświadczonego DIlliana Whyte'a.
Ma dopiero 20 lat, ale eksperci już wróżą mu wielką przyszłość. Według znawców boksu Moses Itauma 13-0 (11 KO) ma wszelkie predyspozycje, aby stać się gwiazdą boksu. Przez wielu jest już nazywany "nowym Mike'em Tysonem".
20-latek zachwyca bokserski świat. Błyskawiczny nokaut w Rijadzie
20-latek urodzony na Słowacji, a reprezentujący Wielką Brytanię kolejny raz pokazał, że drzemie w nim niesamowity potencjał. W trakcie sobotniej gali w Rijadzie zmierzył się z Dillianem Whytem (31-4, 21 KO), czyli byłym pretendentem do tytułu mistrza świata. Nieopierzony Itauma potrzebował niespełna dwóch minut, aby położyć doświadczonego rywala na deski. Brytyjczyk zbombardował 37-latka serią ciosów, po której nie był w stanie się podnieść.
Itauma takimi występami pokazuje, że zasługuje na walkę o mistrzostwo świata. Obecnie jest liderem rankingu WBO. Coraz częściej mówi się, że mógłby zawalczyć z Oleksandrem Usykiem. - "Chcę zobaczyć walkę Usyk kontra Itauma. To jest ta walka" - napisał jakiś czas temu na X Turki Alalshikh.
Wciąż chciałbym, żeby Itauma został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Dotarły do mnie informacje o jego sparingu z Dubois, te informacje są niesamowite. Może być największym talentem w Wielkiej Brytanii i na całym świecie
Sam Itauma przyznał na początku roku, że chciałby zmierzyć się z Usykiem. - To byłoby wspaniałe. W końcu sparowałem już z Dubois, Joshuą, Bakole, Joycem i Furym. Jedynym człowiekiem, z którym nie byłem w ringu, jest Usyk - byłoby niesamowicie to zrobić, czy w sesji sparingowej, czy w prawdziwej walce - powiedział w rozmowie ze Sky Sports.