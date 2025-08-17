Dwie minuty i koniec. "Nowy Mike Tyson" znów to zrobił. Teraz Usyk?

Ma dopiero 20 lat, ale eksperci już wróżą mu wielką przyszłość. Według znawców boksu Moses Itauma 13-0 (11 KO) ma wszelkie predyspozycje, aby stać się gwiazdą boksu. Przez wielu jest już nazywany "nowym Mike'em Tysonem".

20-latek zachwyca bokserski świat. Błyskawiczny nokaut w Rijadzie

20-latek urodzony na Słowacji, a reprezentujący Wielką Brytanię kolejny raz pokazał, że drzemie w nim niesamowity potencjał. W trakcie sobotniej gali w Rijadzie zmierzył się z Dillianem Whytem (31-4, 21 KO), czyli byłym pretendentem do tytułu mistrza świata. Nieopierzony Itauma potrzebował niespełna dwóch minut, aby położyć doświadczonego rywala na deski. Brytyjczyk zbombardował 37-latka serią ciosów, po której nie był w stanie się podnieść.

Rozwiń

Itauma takimi występami pokazuje, że zasługuje na walkę o mistrzostwo świata. Obecnie jest liderem rankingu WBO. Coraz częściej mówi się, że mógłby zawalczyć z Oleksandrem Usykiem. - "Chcę zobaczyć walkę Usyk kontra Itauma. To jest ta walka" - napisał jakiś czas temu na X Turki Alalshikh.

Wciąż chciałbym, żeby Itauma został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Dotarły do mnie informacje o jego sparingu z Dubois, te informacje są niesamowite. Może być największym talentem w Wielkiej Brytanii i na całym świecie

Sam Itauma przyznał na początku roku, że chciałby zmierzyć się z Usykiem. - To byłoby wspaniałe. W końcu sparowałem już z Dubois, Joshuą, Bakole, Joycem i Furym. Jedynym człowiekiem, z którym nie byłem w ringu, jest Usyk - byłoby niesamowicie to zrobić, czy w sesji sparingowej, czy w prawdziwej walce - powiedział w rozmowie ze Sky Sports.

Moses Itauma JUSTIN TALLIS AFP

Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport