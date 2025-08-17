Polki prowadziły 20:13, nagle koszmarna gra. To zmieniło wszystko. Koniec mistrzostw

Bardzo obiecująco podczas tegorocznej edycji siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 kobiet prezentowały się reprezentantki Polski. Te udanie przebrnęły fazę grupową notując aż cztery wygrane i zaledwie jedną porażkę, dzięki czemu zdołały wygrać ten etap. W 1/8 finału natomiast pewnie poradziły sobie z kadrą Portoryko. Nieco gorzej poszło im w ćwierćfinale, bowiem w spotkaniu o strefę medalową nieoczekiwanie lepsze okazały się Bułgarki.

Przez tą przegraną "Biało-Czerwone" znalazły się w fazie play-off o miejsca 5-8. W półfinale tych zmagań pokonały po emocjonującym thrillerze 3:2 Turcję. W ten sposób znalazły się w "małym finale" - meczu o 5. miejsce. W nim rywalkami okazały się delikatnie faworyzowane Chinki. Mimo to zawodniczki Miłosza Majki bez kompleksów rozpoczęły to spotkanie.

Pierwsza partia rozpoczęła się od gry punkt za punkt. Żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć większej przewagi, co idealnie obrazował wynik, 7:7. Z czasem lepiej spisywały się jednak Polki, a dobrze w ataku wyglądały Aleksandra Adamczyk i Martyna Podlaska. Taka dyspozycja pozwoliła wyjść im wyjść na prowadzenie 14:9. Chinki nie zamierzały składać broni i doprowadziły do wyrównania 21:21. Końcówka padła jednak łupem Polski, która wygrała seta 25:23.

Drugi set nie wyglądał już tak kolorowo. Nasze reprezentantki przegrywały 4:10, 13:6 czy 15:9. W międzyczasie o dwa czasy poprosił trener Majka, a te przyniosły oczekiwany efekt. Polki wróciły z dalekiej podróży i zdołały doprowadzić do wyrównania, a następnie do swojego prowadzenia 19:17. Chinki wzięły sprawy w swoje ręce w decydującym momencie i zwyciężyły do 21.

Polki grały koncertowo, nagle załamanie

Kolejna część spotkania obrazowała w bardzo wyrównaną rywalizację. Mimo delikatnie lepszego otwarcia Polek tablica wyników wyświetlała remis, 9:9. Wtedy jednak nastąpił przełom, bowiem rywalki prawdziwie stanęły w miejscu. "Biało-Czerwone" doskonale to wykorzystały i wygrywały już 19:11, a następnie 20:13. To był punkt zwrotny całego seta, gdyż wtedy rolę się zmieniły. Chinki doprowadziły do wyrównania po 22, a następnie zgarnęły całą partię wygrywając ją do 23.

Set ten ewidentnie został reprezentacji Polski w pamięci, gdyż czwarta partia od startu nie układała się po jej myśli. Drużyna z Azji w pełni kontrolowała przebieg rywalizacji prowadząc 6:4, 13:5 czy 17:11. Finalnie dowiozły tą przewagę do końca, dzięki czemu zwyciężyły tego seta 25:17 i cały mecz 3:1.

Dzięki wygranej to one zajęły w mistrzostwach 5. miejsce, a Polska uplasowała się na 6. lokacie.

Reprezentacja Polski siatkarek do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

