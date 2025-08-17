Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polki prowadziły 20:13, nagle koszmarna gra. To zmieniło wszystko. Koniec mistrzostw

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Aktualizacja

Na etapie ćwierćfinału z marzeniami o medalu siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 kobiet pożegnała się reprezentacja Polski. Podopieczne Miłosza Majki przystąpiły jednak jeszcze do spotkań o miejsce. W meczu o piątą lokatę przyszło im się zmierzyć z Chinkami. Po bardzo ciekawym spotkaniu lepsze 3:1 okazały się rywalki, dzięki czemu zakończyły zmagania, jako piąta drużyna świata.

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21
Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe

Bardzo obiecująco podczas tegorocznej edycji siatkarskich mistrzostw świata do lat 21 kobiet prezentowały się reprezentantki Polski. Te udanie przebrnęły fazę grupową notując aż cztery wygrane i zaledwie jedną porażkę, dzięki czemu zdołały wygrać ten etap. W 1/8 finału natomiast pewnie poradziły sobie z kadrą Portoryko. Nieco gorzej poszło im w ćwierćfinale, bowiem w spotkaniu o strefę medalową nieoczekiwanie lepsze okazały się Bułgarki.

Przez tą przegraną "Biało-Czerwone" znalazły się w fazie play-off o miejsca 5-8. W półfinale tych zmagań pokonały po emocjonującym thrillerze 3:2 Turcję. W ten sposób znalazły się w "małym finale" - meczu o 5. miejsce. W nim rywalkami okazały się delikatnie faworyzowane Chinki. Mimo to zawodniczki Miłosza Majki bez kompleksów rozpoczęły to spotkanie.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Siatkówka

Lavarini powołał kadrę, a tutaj takie wyznanie. Gwiazda stanęła w jego obronie

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Pierwsza partia rozpoczęła się od gry punkt za punkt. Żadna z drużyn nie potrafiła zdobyć większej przewagi, co idealnie obrazował wynik, 7:7. Z czasem lepiej spisywały się jednak Polki, a dobrze w ataku wyglądały Aleksandra Adamczyk i Martyna Podlaska. Taka dyspozycja pozwoliła wyjść im wyjść na prowadzenie 14:9. Chinki nie zamierzały składać broni i doprowadziły do wyrównania 21:21. Końcówka padła jednak łupem Polski, która wygrała seta 25:23.

    Drugi set nie wyglądał już tak kolorowo. Nasze reprezentantki przegrywały 4:10, 13:6 czy 15:9. W międzyczasie o dwa czasy poprosił trener Majka, a te przyniosły oczekiwany efekt. Polki wróciły z dalekiej podróży i zdołały doprowadzić do wyrównania, a następnie do swojego prowadzenia 19:17. Chinki wzięły sprawy w swoje ręce w decydującym momencie i zwyciężyły do 21.

    Polki grały koncertowo, nagle załamanie

    Kolejna część spotkania obrazowała w bardzo wyrównaną rywalizację. Mimo delikatnie lepszego otwarcia Polek tablica wyników wyświetlała remis, 9:9. Wtedy jednak nastąpił przełom, bowiem rywalki prawdziwie stanęły w miejscu. "Biało-Czerwone" doskonale to wykorzystały i wygrywały już 19:11, a następnie 20:13. To był punkt zwrotny całego seta, gdyż wtedy rolę się zmieniły. Chinki doprowadziły do wyrównania po 22, a następnie zgarnęły całą partię wygrywając ją do 23.

    Zobacz również:

    Maksymilian Granieczny (z numerem 18) w reprezentacji Polski
    MŚ siatkarzy

    Debiutant z problemami zdrowotnymi, Grbić zareagował. Ten ujawnia szczegóły

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Set ten ewidentnie został reprezentacji Polski w pamięci, gdyż czwarta partia od startu nie układała się po jej myśli. Drużyna z Azji w pełni kontrolowała przebieg rywalizacji prowadząc 6:4, 13:5 czy 17:11. Finalnie dowiozły tą przewagę do końca, dzięki czemu zwyciężyły tego seta 25:17 i cały mecz 3:1.

      Dzięki wygranej to one zajęły w mistrzostwach 5. miejsce, a Polska uplasowała się na 6. lokacie.

      Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momentyPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Maksymilian Granieczny (z numerem 18) w reprezentacji Polski
      MŚ siatkarzy

      Debiutant z problemami zdrowotnymi, Grbić zareagował. Ten ujawnia szczegóły

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Grupa siatkarek w zielonych strojach cieszy się po zdobytym punkcie na boisku, w tle widoczny jest fragment hali sportowej i sędziowie, a na trybunach nieliczna publiczność.
      Reprezentacja Polski siatkarek do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
      Drużyna siatkarek w zielonych strojach świętuje punkt lub zwycięstwo na boisku podczas Mistrzostw Świata U21 Kobiet, w tle widoczne zawodniczki w białych i czerwonych strojach oraz fragment trybun.
      Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
      Grupa uśmiechniętych zawodniczek siatkarskiej reprezentacji Polski w sportowych strojach, z widocznymi logotypami sponsorów i oznaczeniami drużyny, jedna z nich trzyma język na wierzchu w żartobliwym geście.
      Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja