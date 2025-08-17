Izraelczycy znów to zrobili. Pokazali kolejny transparent. Granica została przekroczona

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - taki wpis pojawił się na profilu Karola Nawrockiego tuż po rewanżowym meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa (2:0) w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Izraelscy kibice zwrócili się do Polaków słowami: "Mordercy od 1939 roku". Oprócz prezydenta skandaliczny transparent w ostrych słowach komentowali wszyscy, od polityków, aż po internautów. W ten sposób fani Maccabi "odpowiedzieli" na baner kibiców Rakowa, którzy przy okazji spotkania w Częstochowie napisali: "Izrael morduje, a świat milczy".

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News

W Izraelu nie odpuszczają. Jest kolejny transparent

Incydent ten wywołał wielkie poruszenie. Głos zabrał m.in. Cezary Kulesza, który domagał się kary dla izraelskiego klubu. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - pisał w mediach społecznościowych prezes PZPN.

Tymczasem w Izraelu nic nie robią sobie z ostrzeżeń i apeli dotyczących potencjalnych sankcji ze strony piłkarskiej unii. Co więcej, sami atakują organizację kierowaną przez Aleksandra Ceferina.

W sobotę 16 sierpnia odbyło się półfinałowe spotkanie pucharu Toto pomiędzy Hapoelem Beer Szewa a Hapoelem Tel Awiw. Ultrasi pierwszego z wymienionych klubów przygotowali, a następnie wywiesili na stadionie transparent o treści: "Dwie rzeczy, które należy zniszczyć: UEFA i Hamas".

Rozwiń

Pozostaje czekać, czy w końcu międzynarodowa organizacja piłkarska zareaguje na to, czego dopuszczają się izraelscy kibice. Spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 drużyny z Tel Awiw, która o tytuł powalczy ze zwycięzcą drugiego półfinału - Beitar Jerozolima lub Hapoel Hajfa.

Sławomir Mentzen reaguje na wydarzenia z meczy Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa Jacek Slomion/REPORTER / Sławomir Mentzen / X East News

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Maccabi Haifa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP