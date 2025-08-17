Świątek z apelem do organizatorów. Tuż przed meczem z Rybakiną. O tym będzie głośno

Po porażce z Clarą Tauson w Montrealu Iga Świątek przeniosła się do Cincinnati, gdzie już teraz poradziła sobie zdecydowanie lepiej. Dzięki wygranym kolejno z Anastazją Potapową, Soraną Cirsteą i Anną Kalinską nasza reprezentantka awansowała do półfinału imprezy.

Tam jej rywalką będzie Jelena Rybakina, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę. Pojedynek Świątek z kazachską tenisistką rozpocznie się w niedzielę około godz. 19:00 polskiego czasu. W Cincinnati będzie wtedy 13:00. Termometry mogą pokazać około... 30 stopni, a wilgotność będzie oscylowała w granicach 60 proc.

Andrey Rublev - Carlos Alcaraz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Oto największy wróg Świątek w Cincinnati. Jest apel do władz turnieju

Od samego początku zmagań w amerykańskim mieście zawodnicy narzekają na upalną pogodę, która doskwiera im podczas rozgrywanych spotkań. W trakcie przerw pomiędzy gemami i setami tenisiści i tenisistki koją się ręcznikami wypełnionymi lodem, spożywają napoje izotoniczne, odpoczywają pod parasolami.

Kwestię upałów w Cincinnati na przedmeczowej konferencji prasowej poruszyła Iga Świątek, która zaznaczyła, że w takich warunkach pogodowych graczom przydałoby się nico więcej czasu na regenerację podczas meczu. Oprócz tego 24-latka odniosła się do globalnego ocieplenia.

Myślę, że wszyscy powinniśmy być świadomi zmian klimatycznych i starać się, aby miały one jak najmniej negatywny wpływ na planetę. Lubię mecze rozgrywane o wczesnych porach. Takie temperatury są nam potrzebne, żeby przetrwać... Może podczas meczów organizatorzy mogliby dać nam pięć sekund więcej na użycie ręcznika i oddech, w takich warunkach to trochę trudniejsze

Następnie Świątek przeszła do niedzielnego spotkania z Rybakiną. - Z Jeleną mecze zawsze są bardzo intensywne. Świetnie serwuje, świetnie porusza się od linii końcowej, zwłaszcza jak na swój wzrost. Bardzo dobrze kryje kort. Musisz być naprawdę skupiona, żeby wykorzystać szanse. Kiedy ona gra dobrze, musisz wykorzystać swoje okazje - podsumowała.

Do tej pory nasza reprezentantka mierzyła się z Kazaszką aż dziewięciokrotnie. Pięć razy schodziła z kortu jako triumfatorka. Ostatni raz obie tenisistki spotkały się na tegorocznym Roland Garros, gdzie Rybakina sprawiła Idze Świątek wiele kłopotów. Jak będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

O której godzinie mecz Świątek - Rybakina w Cincinnati? JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę w Paryżu JULIEN DE ROSA AFP