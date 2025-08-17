FIVB potwierdza, ważne zmiany przed mistrzostwami świata. Tego jeszcze nie było

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsze w Tajlandii do gry przystąpią kobiety, a kilka dni po zakończeniu tych zmagań o trofeum na Filipinach przystąpią mężczyźni. Tuż przed startem pierwszego turnieju FIVB potwierdziło kilka istotnych zmian, o czym poinformował Jakub Balcerzak. Wśród nowości są m.in. większe nagrody finansowe.

Skandal w kobiecej siatkówce stał się faktem (zdj. ilustracyjne)
Skandal w kobiecej siatkówce stał się faktem (zdj. ilustracyjne)materiały prasowe

Niezwykle wyjątkowe będą nadchodzące mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn w siatkówkę. Poza wyśmienitymi sportowymi emocjami z udziałem reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn podczas kibiców, widzów, a także samych sportowców czeka kilka ważnych organizacyjnych zmian, bowiem FIVB zdecydowało się na kilka bardzo istotnych zmian i wprowadzenie nowości.

Jedną z pierwszych i jednocześnie najważniejszych, jakie ogłoszono są kwestie finansowe, gdyż od nadchodzących turniejów rangi mistrzostw świata siatkarki i siatkarze oraz najlepsze drużyny będą mogły zarobić zdecydowanie więcej, niż za poprzednim razem.

    Od 2025 roku MŚ stają się najbardziej opłacalnym turniejem siatkarskim. Wygrany zmagań otrzyma aż milion dolarów. Dotychczas FIVB wypłacało zaledwie 200 tys. dolarów. Wicemistrz świata zainkasuje 500 tys. dolarów, a trzecia drużyna globu 250 tys. dolarów.

    Do tego działacze podnieśli także nagrody za osiągnięcia indywidualne. MVP turnieju wzbogaci się aż o 100 tys. dolarów. Każda siatkarka lub siatkarz z drużyny marzeń dostanie 50 tysięcy dolarów.

    FIVB zmienia, tego jeszcze nie było

    Poza pieniędzmi FIVB zdecydowało się także na zmiany związane z m.in. strojami obrońców tytułu. Od tej pory mistrzowie i mistrzyni poprzednich mistrzostw będą mieli na koszulkach meczowych specjalne emblematy. Podczas tegorocznych turniejów, w przypadku pań będzie można zobaczyć je na strojach kadry Serbii, a u panów na koszulkach Włochów.

    FIVB podjęło także działania ws. kolorystyki boisk. Te będą w nowej odsłonie, a dokładniej według zdjęcia wstawionego przez Jakuba Balcerzaka otoczone czerwonym kolorem.

    Mistrzostwa świata kobiet startują już 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Panowie przystąpią do rywalizacji 12 września, a mistrza poznamy 28. W obu turniejach udział biorą reprezentacje Polski.

    Zawodniczki Stefano Lavariniego w grupie zmierzą się z Wietnamem, Kenią i Niemcami. Kadra Nikoli Grbicia natomiast rywalizować będą z Holandią, Katarem i Rumunią.

    Polscy siatkarze ubrani w biało-czerwone stroje świętują zdobycie punktu podczas meczu, otoczeni przez kolegów z drużyny oraz przeciwników w tle, wyrażając emocje gestami i mimiką.
    Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w NingboSUO XIANGLUAFP
    Zawodniczki drużyny siatkówki świętują zwycięstwo na boisku, obejmują się i skaczą z radości, w tle tłum kibiców wiwatuje i macha flagami.
    Siatkarki reprezentacji Polskivolleyball worldmateriały prasowe

