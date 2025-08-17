FIVB potwierdza, ważne zmiany przed mistrzostwami świata. Tego jeszcze nie było

Niezwykle wyjątkowe będą nadchodzące mistrzostwa świata kobiet i mężczyzn w siatkówkę. Poza wyśmienitymi sportowymi emocjami z udziałem reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn podczas kibiców, widzów, a także samych sportowców czeka kilka ważnych organizacyjnych zmian, bowiem FIVB zdecydowało się na kilka bardzo istotnych zmian i wprowadzenie nowości.

Jedną z pierwszych i jednocześnie najważniejszych, jakie ogłoszono są kwestie finansowe, gdyż od nadchodzących turniejów rangi mistrzostw świata siatkarki i siatkarze oraz najlepsze drużyny będą mogły zarobić zdecydowanie więcej, niż za poprzednim razem.

Od 2025 roku MŚ stają się najbardziej opłacalnym turniejem siatkarskim. Wygrany zmagań otrzyma aż milion dolarów. Dotychczas FIVB wypłacało zaledwie 200 tys. dolarów. Wicemistrz świata zainkasuje 500 tys. dolarów, a trzecia drużyna globu 250 tys. dolarów.

Do tego działacze podnieśli także nagrody za osiągnięcia indywidualne. MVP turnieju wzbogaci się aż o 100 tys. dolarów. Każda siatkarka lub siatkarz z drużyny marzeń dostanie 50 tysięcy dolarów.

FIVB zmienia, tego jeszcze nie było

Poza pieniędzmi FIVB zdecydowało się także na zmiany związane z m.in. strojami obrońców tytułu. Od tej pory mistrzowie i mistrzyni poprzednich mistrzostw będą mieli na koszulkach meczowych specjalne emblematy. Podczas tegorocznych turniejów, w przypadku pań będzie można zobaczyć je na strojach kadry Serbii, a u panów na koszulkach Włochów.

FIVB podjęło także działania ws. kolorystyki boisk. Te będą w nowej odsłonie, a dokładniej według zdjęcia wstawionego przez Jakuba Balcerzaka otoczone czerwonym kolorem.

Rozwiń

Mistrzostwa świata kobiet startują już 22 sierpnia i potrwają do 7 września. Panowie przystąpią do rywalizacji 12 września, a mistrza poznamy 28. W obu turniejach udział biorą reprezentacje Polski.

Zawodniczki Stefano Lavariniego w grupie zmierzą się z Wietnamem, Kenią i Niemcami. Kadra Nikoli Grbicia natomiast rywalizować będą z Holandią, Katarem i Rumunią.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w Ningbo SUO XIANGLU AFP

Siatkarki reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe