"Lil Masti" to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. W ostatnich latach występowała też na galach freak fightowych i zrobiła tam sporą karierę.

Królowa freak fightów odchodzi! Co teraz?

Stawką drugiej ich walki były aż trzy pasy. Tytuł mistrzowski High League, który należał do "Lil Masti", tytuł Fame, który należał do Linkiewicz oraz pas królowej freak fightów.

Do pojedynku o te tytuły doszło 26 sierpnia, na Fame MMA 15. "Lil Masti" okazała się lepsza, choć wygrała niejednogłośną decyzją sędziów, ale do niej trafiły wszystkie pasy. Jak się okazało, była to ostania walka "Lil Masti" w karierze.