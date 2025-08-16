Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona osłabiona. Lewandowski i Szczęsny zostali w domu. Flick już zdecydował

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

FC Barcelona w sobotę 16 sierpnia oficjalnie rozpocznie drugi sezon pod wodzą Hansiego Flicka. "Duma Katalonii" spróbuje dokonać czegoś, co nie udało się nikomu od 2019 roku, a więc obronić tytuł mistrzów Hiszpanii. W pierwszym meczu La Liga "Blaugrana" na wyjeździe zmierzy się z wymagającą Majorką. Hansi Flick nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, a w składzie i tak nie zabrakło niespodzianki.

Hansi Flick
Hansi FlickAFP

FC Barcelona ma za sobą sezon, który być może po latach będzie wspominany jako ten, który stał się czymś w rodzaju kamienia węgielnego pod nową erę, która rozpoczęła się wraz z przyjściem do zespołu Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec odmienił grę zespołu, sprawiając, że poczynania "Blaugrany" znów kibice oglądali z naprawdę sporą przyjemnością.

Dodatkowo do atrakcyjnej gry w piłkę piłkarze prowadzeni przez byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec dołożyli także trofea. "Duma Katalonii" sięgnęła po aż trzy tytuły, wygrywając rozgrywki La Liga, superpucharu Hiszpanii oraz Pucharu Hiszpanii. We wszystkich przypadkach na finiszu Barcelona pokonała Real Madryt.

Znamy skład FC Barcelona na start sezonu:

Po sezonie Flick dostał spory cios. Niespodziewanie bowiem z klubem pożegnał się Inigo Martinez, a więc lider defensywy, co Niemcowi bardzo się nie podobało. Wszystko związane było jednak z koniecznością zrobienia miejsca w finansowym fair-play, aby zarejestrować Joana Garcię i Marcusa Rashforda. Ta sztuka się udała. Anglik oraz Hiszpan polecieli z drużyną na Majorkę, gdzie Barca rozpocznie sezon. Flick musiał sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, więc skład daleki był od optymalnego.

Skład Barcelony na mecz z Majorką: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermin; Lamine Yamal, Ferran Torres i Raphinha.

Skład Majorki: Leo Roman; Mateu Jaume, Antonio Raillo, Martin Valjent, Johan Mojica; Manu Morlanes, Antonio Sanchez, Sergi Darder; Pablo Torre, Takuma Asano i Vedat Muriqi.

Pierwszy gwizdek spotkania z Majorką o godzinie 19:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. 

Hansi Flick o kłopotach z La Liga w kontekście Ligi Mistrzów. WIDEOAssociated Press© 2025 Associated Press
Piłkarz w koszulce klubu FC Barcelona z numerem 9 oraz nazwiskiem Lewandowski, podnosi rękę w geście pozdrowienia na stadionie, w tle rozmazana postać kobiety i fragment dużej flagi klubowej.
Robert LewandowskiADRIA PUIGAFP
Mężczyzna w średnim wieku z krótkimi, siwiejącymi włosami ubrany w granatową kurtkę na tle rozmytego stadionu z żółto-niebieskimi krzesełkami.
Hansi FlickFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP
Piłkarz w stroju bramkarza przygotowuje się do gry, zakładając rękawice, w prawym górnym rogu widoczne zdjęcie mężczyzny w niebieskiej koszulce na tle rozmytego stadionu.
Wojciech Szczęsny i Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja