Barcelona osłabiona. Lewandowski i Szczęsny zostali w domu. Flick już zdecydował

FC Barcelona ma za sobą sezon, który być może po latach będzie wspominany jako ten, który stał się czymś w rodzaju kamienia węgielnego pod nową erę, która rozpoczęła się wraz z przyjściem do zespołu Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec odmienił grę zespołu, sprawiając, że poczynania "Blaugrany" znów kibice oglądali z naprawdę sporą przyjemnością.

Dodatkowo do atrakcyjnej gry w piłkę piłkarze prowadzeni przez byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec dołożyli także trofea. "Duma Katalonii" sięgnęła po aż trzy tytuły, wygrywając rozgrywki La Liga, superpucharu Hiszpanii oraz Pucharu Hiszpanii. We wszystkich przypadkach na finiszu Barcelona pokonała Real Madryt.

Znamy skład FC Barcelona na start sezonu:

Po sezonie Flick dostał spory cios. Niespodziewanie bowiem z klubem pożegnał się Inigo Martinez, a więc lider defensywy, co Niemcowi bardzo się nie podobało. Wszystko związane było jednak z koniecznością zrobienia miejsca w finansowym fair-play, aby zarejestrować Joana Garcię i Marcusa Rashforda. Ta sztuka się udała. Anglik oraz Hiszpan polecieli z drużyną na Majorkę, gdzie Barca rozpocznie sezon. Flick musiał sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, więc skład daleki był od optymalnego.

Skład Barcelony na mecz z Majorką: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermin; Lamine Yamal, Ferran Torres i Raphinha.

Skład Majorki: Leo Roman; Mateu Jaume, Antonio Raillo, Martin Valjent, Johan Mojica; Manu Morlanes, Antonio Sanchez, Sergi Darder; Pablo Torre, Takuma Asano i Vedat Muriqi.

Pierwszy gwizdek spotkania z Majorką o godzinie 19:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

