KSW 63. Emilia Czerwińska: Celujemy w pas

Michał Przybycień MMA

Emilia Czerwińska to jedna z bohaterek gali KSW 63. Utytułowana kickboxerka przechodzi do MMA i od razu będzie walczyć w największej polskiej organizacji. – Celujemy w pas. Myślę, że jest to realny cel – mówi w rozmowie z Interią.

