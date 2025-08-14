Oto pasja Rafała Brzoski. Nie uwierzysz, jaki to sport. "Pojawia się zdenerwowanie"

Szef InPostu Rafał Brzoska przyznawał przed laty, że jego pasją jest nurkowanie (w małym stopniu w formie ekstremalnej). Istnieją nagrania pokazujące go w wodzie blisko krokodyli czy rekinów. W 2015 roku udzielił wywiadu "Forbesowi", w którym opowiedział o szczegółach tej aktywności.

- Nauczyłem się nurkować 12-13 lat temu (czyli w 2002-2003 r. - red.) w Egipcie. To stawało się wtedy modne, a my siłą rzeczy czasem poddajemy się takim trendom. Mnie namówił kolega. Na początku było trudno i nawet pomyślałem, że to nie dla mnie. Miałem jednak dobrego nauczyciela, który obudził we mnie odwagę do tego typu aktywności. Teraz jest to jeden z obszarów mojego funkcjonowania, który mnie w pełni relaksuje, w którym się spełniam, cały czas chcę zaliczać nowe wyzwania - mówił.

Taki sport w wersji ekstremalnej oczywiście wiąże się z obawami otoczenia, że coś może pójść nie tak i pojawi się nieszczęście. - Na swoim koncie mam wiele nurkowań, ale takich ekstremalnych jest niezbyt dużo, można je policzyć na palcach dwóch rąk. Prócz krokodyli i jaskiń w Meksyku, na Morzu Czerwonym zwiedzałem wraki statków z czołgami i ciężarówkami z czasów II wojny światowej. Do każdej z tych wypraw podchodzę z maksymalnym zapasem zdrowego rozsądku i staram się przygotować najlepiej, jak to możliwe - mówił.

Rafał Brzoska mówił o sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania ekstremalnego. "Ważne, by zachować opanowanie"

Biznesmen przyznał, że jego akcjonariusze dzwonili do niego zmartwieni.

Prawdopodobieństwo tego (niebezpieczeństwa - red.) jest minimalne, chociaż to oczywiste, że istnieje. Na przykład kiedy jest się pod wodą w jaskini, mając nad sobą litą ścianę, to awaria sprzętu jest trudnym wydarzeniem. Raz mi się coś takiego przydarzyło. Zamiast powietrza zacząłem wciągać wodę. To naturalne, że w takich sytuacjach pojawia się zdenerwowanie. Ważne, aby zachować opanowanie i być właściwie przygotowanym na tego rodzaju ewentualności

Jak stwierdził ze smutkiem, w biznesie ludzie oceniają się także po wyglądzie, więc stara się prowadzić zdrowy tryb życia. - Nie wyobrażam sobie życia bez aktywności fizycznej - przyznał wprost Tomaszowi Jóźwikowi. - Staram się kilka razy w tygodniu odwiedzić klub fitness i ćwiczyć pod okiem swojej trenerki. Lubię też te sporty, które łączą w sobie wysiłek fizyczny z techniką, takie jak golf czy squash. Poza tym chodzę na basen, biegam, a zimą jeżdżę na nartach - dodał.

W jego opinii sport potrafi "oczyścić" umysł, a adrenalina "wyrzucić" z organizmu napięcie psychiczne i intelektualne. Uważa, że bez aktywności cierpią samopoczucie i efektywność pracy.

