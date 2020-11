Trwa gala KSW 56. W walce wieczoru legenda KSW Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) skrzyżuje rękawice z mistrzem kategorii półśredniej Roberto Soldiciem (17-3, 14 KO 1 SUB). Z kolei w co-main evencie Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 SUB) stanie do piątej obrony mistrzowskiego tytułu w dywizji półciężkiej. Jego rywalem będzie niepokonany Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 SUB). Relacja i wyniki na żywo gali KSW 56 na Polsatsport.pl.

W sobotni wieczór Materla wejdzie do klatki KSW po raz 25. Szczecinianin po raz ostatni walczył niewiele ponad miesiąc temu. Podczas KSW 55 "Cipao" pokonał przez TKO w drugiej rundzie Aleksandara Ilicia. Po zwycięstwie nad Serbem Materla zgłosił gotowość do stoczenia kolejnej walki w krótkim odstępie czasu. Szansę otrzymał już przy okazji następnej gali KSW. Jego przeciwnikiem będzie słynący z nokautującego ciosu Roberto Soldić.

Chorwacki "Robocop" nie walczył od ponad roku. Ostatni pojedynek mistrz KSW stoczył we wrześniu zeszłego roku. Wówczas na gali KSW 50 okazał się lepszy od Michała Pietrzaka wygrywając jednogłośną decyzją sędziów. Wcześniej Chorwat efektownie nokautował takich zawodników jak Vinicius Bohrer, Krystian Kaszubowski czy Dricus Du Plessis. Walka z Materlą będzie dla Soldicia pierwszą w limicie kategorii średniej.

Niezwykle ciekawie zapowiada się co-main event sobotniej gali. Mistrz KSW w wadze półciężkiej Tomasz Narkun będzie bronił mistrzowskiego pasa w starciu z Ivanem Erslanem. W interesującym pojedynku pań do klatki wejdą Karolina Owczarz (3-0, 2 SUB) i Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 SUB). Niewykluczone również, że poznamy kolejnego pretendenta do mistrzowskiego tytułu w kategorii półśredniej. Rękawice skrzyżują Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 SUB) i Marius Zaromskis (21-9, 14 KO, 1 SUB).

Wyniki gali KSW 56:

Walka wieczoru:

185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) vs Roberto Soldić (17-3, 14 KO, 1 SUB)

Karta główna:

205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 SUB) vs Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 SUB) - walka o pas mistrza KSW w kategorii półciężkiej

125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 SUB) vs Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 SUB)

170 lb: Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 SUB) vs Marius Žaromskis (21-9, 14 KO, 1 SUB)

161 lb: Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 SUB) vs Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 SUB)

Karta wstępna:

151 lb: Filip Pejić (15-4, 10 KO, 3 SUB) pokonał Sebastiana Rajewskiego (9-6, 4 KO) przez nokaut w pierwszej rundzie.



145 lb: Daniel Torres (11-4, 5 KO, 1 SUB) pokonał Maksa Cogę (22-7-1, 8 KO, 11 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 30-27).

145 lb: Robert Ruchała (4-0, 2 SUB) pokonał Michała Domina (3-2, 2 KO, 1 SUB) przez poddanie (balacha) w pierwszej rundzie.



mtu, Polsat Sport