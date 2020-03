Podwójny mistrz KSW w wadze piórkowej i lekkiej, Mateusz Gamrot (15-0, 4 KO, 4 Sub) ponownie wejdzie do okrągłej klatki w łódzkiej Atlas Arenie. Już 21 marca na KSW 53 "Gamer" zmierzy się z mocno bijącym Brazylijczykiem Edimilsonem Souzą (18-5, 14 KO, 1 Sub). Starcie zostało zakontraktowe w kategorii lekkiej i pas nie będzie jego stawką.

Niepokonany od początku kariery Mateusz Gamrot już po raz trzynasty wejdzie do klatki lidera europejskiej sceny MMA. Popularny "Gamer" siedzi na tronie dywizji lekkiej od maja 2016 roku, kiedy to po świetnym pojedynku wypunktował Mansoura Barnaouiego na gali KSW 35. Dwa lata później na KSW 46 w grudniu 2018 roku poznaniak stanął naprzeciw mistrza kategorii piórkowej, Klebera Koike Erbsta i po pięciu rundach sięgnął po drugi pas, tym samym został pierwszym podwójnym mistrzem w dziejach organizacji KSW. W Łodzi 29-latek wróci do klatki po 14 miesiącach przerwy.

Edimilson Souza to były mistrz brazylijskiej organizacji Jungle Fight oraz były zawodnik UFC i Bellator MMA. "Kevin" dla amerykańskiego giganta stoczył cztery pojedynki, z których wygrał trzy w tym dwa przez nokaut. Zawodnik z Kraju Kawy słynie z bardzo groźnej stójki i piekielnie mocnego ciosu. Souza w dotychczasowej karierze znokautował 14 przeciwników, z czego dziesięciu w pierwszej odsłonie.