Taka jest prawda o triumfie Świątek na Wimbledonie. Polka w końcu to przyznała. "Nie czułam"

Nadszedł moment tenisowego sezonu, w którym zawodnicy i zawodniczki przenieśli się na twarde korty i przygotowują się do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w roku, a więc do US Open. Ponownie jedną z faworytek tych zawodów będzie Iga Świątek, która na amerykańskich kortach triumfowała w 2022 roku. Przed rokiem natomiast doszła do ćwierćfinału tej imprezy i na pewno chciałaby poprawić ten rezultat. Wcześniej wystąpi jednak w Montrealu.