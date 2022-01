Kontuzja Jana Błachowicza. Walka przełożona

26 marca 2022 roku w Columbus, kolejną walkę w UFC planował stoczyć Jan Błachowicz. Polak miał zmierzyć się z Aleksandarem Rakiciem. Niestety wiemy już, że do tego pojedynku w planowanym terminie nie dojdzie. Wszystkiemu winny jest uraz Błachowicza, o którym za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował Łukasz "Juras" Jurkowski.

"Jan Błachowicz kontuzjowany. Walka marcowa przełożona. Zdrowia Janko!" - napisał na Twitterze "Juras".





Niestety nie wiadomo dokładnie, co stało się z Błachowiczem, ani jak poważny jest jego uraz. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe problemy i Polak jak najszybciej wróci do oktagonu. Niebawem powinien potwierdzić się nowy termin starcia z Rakiciem.



Swoją ostatnią walkę Błachowicz stoczył na gali UFC 267. Wtedy wszedł do oktagonu z Gloverem Teixeirą (33-7, 18 KO, 10 SUB). Brazylijczyk zwyciężył przez duszenie zza pleców w drugiej rundzie. Tym samym polski zawodnik stracił pas mistrzowski.