Wieczysta Kraków od pewnego czasu pnie się w górę w środowisku polskiej piłki nożnej. Jeszcze nie tak dawno temu klub gościł w niższych klasach rozgrywkowych, jednak po przejęciu przez Wojciecha Kwietnia sytuacja uległa diametralnej zmianie.

Obecnie Wieczysta występuje na zapleczu Ekstraklasy, gdzie od kilku sezonów gości również ich derbowy rywal - Wisłą Kraków. Na tym jednak ambicje zarządu Wieczystej się nie kończą. Otwarcie mówi się, iż planem tego zespołu jest wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy, który stanowiłby zwieńczenie marzeń piłkarzy z miasta nad Wisłą. W tym zadaniu pomóc mają rozmaite transfery, które zespół przeprowadził tego lata. Okazuje się jednak, że najgłośniejszy z nich może zostać sfinalizowany już w najbliższej przyszłości.

Wieczysta Kraków chce sięgnąć po Lucasa Piazona. Lata temu reprezentował barwy Chelsea

O rewelacji związanej z transferowymi posunięciami Wieczystej poinformował znany dziennikarz Mateusz Borek. Z jego informacji wynika, że krakowski zespół jest na dobrej drodze do sfinalizowania transferu byłego zawodnika Chelsea Lucasa Piazona.

"Boom! Sławomir Peszko przygotował bombę. Były piłkarz Chelsea, Brazylijczyk Lucas Piazon, blisko bycia piłkarzem Wieczystej" - pisał Borek na swoim profilu na platformie "X".

Swego czasu Lucas Piazon był uznawany za piłkarskiego "wonderkida". Chelsea zdecydowała się na wykup Brazylijczyka w roku 2012, płacąc wówczas za niego 7.5 mln euro. Od tego czasu zaczęła się dość nieudana przygoda Piazona w barwach londyńczyków, którzy co sezon wysyłali go na rozmaite wypożyczenia. W ten sposób Piazon zwiedził między innymi takie zespoły jak: Malaga, Eintracht Frankfurt, Fulham czy Rio Ave. Jego ostatnim klubem był natomiast portugalski Avs Futebol. Z nim to Piazon rozstał się początkiem lipca bieżącego roku.

Niestety Piazon dawno przestał być postrzegany jako zawodnik, który może zawojować piłkarski świat. Niemniej tak doświadczony na europejskiej arenie gracz z pewnością przyda się ekipie, której głównym zadaniem na obecny sezon jest wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy.

