Flick wściekł się po wygranej Barcelony, nie tego się spodziewano. Ostre słowa Niemca
FC Barcelona mocnym akcentem rozpoczęła swoje występy w Primera Division w sezonie 2025/2026, zdecydowanie wygrywając z ekipą RCD Mallorca na wyjeździe. Mimo korzystnego rezultatu trener Hansi Flick... postanowił wyrazić swoje niezadowolenie z gry swych podopiecznych po końcowym gwizdku. "Porozmawiam z moimi zawodnikami" - rzucił ostrzegawczo szkoleniowiec podczas rozmowy z mediami.
Zawodnicy FC Barcelona po udanym okresie przygotowawczym, w trakcie którego w czterech meczach (w tym starciu o Puchar Gampera) zdołali oni zatriumfować czterokrotnie, mogli z wielkim optymizmem podchodzić do inauguracji sezonu w Primera Division.
"Blaugrana" swoje pierwsze spotkanie w hiszpańskiej ekstraklasie rozegrała dokładnie 16 sierpnia, a jej pierwszym rywalem był zespół Mallorki, który - co tu dużo mówić - poniósł klęskę na własnym terenie.
Drużyna z Balearów uległa "Dumie Katalonii" 0:3, a z pewnością nie pomogło jej to, że jeszcze przed 40. minutą z boiska wylecieli Morlanes oraz Muriqi. Mimo korzystnego rezultatu trener "Barcy" Hansi Flick nie krył pewnego zawodu postawą swych podopiecznych.
Flick niezadowolony mimo triumfu. "Piłkarze grali na 50 procent"
"Nie podobał mi się ten mecz [w naszym wykonaniu]. To ważne trzy punkty, ale nie podobał mi się sam mecz. Po wyniku 2:0 i dwóch czerwonych kartkach drużyna grała na 50 procent. Muszę mówić o tym wprost: nie podobało mi się to" - orzekł menedżer w rozmowie z telewizją Movistar+.
"Musimy kontrolować piłkę i grę, ale musimy też strzelać gole. Mogę powiedzieć tylko tyle: nie możemy grać na 50 czy 60 procent przeciwko dziewięciu zawodnikom" - podkreślił.
W podobnym tonie wypowiedział się także potem na konferencji prasowej. "Musimy być bardziej skoncentrowani, nawet jeśli zwycięstwo wydaje się łatwe" - wskazał Niemiec, którego słowa cytował m.in. Jordi Carne z "Diario Sport".
Porozmawiam o tym z moimi zawodnikami
FC Barcelona czeka na powrót Lewandowskiego i... rejestrację Szczęsnego
FC Barcelona kolejne starcie w Primera Division rozegra dokładnie 23 sierpnia o godz. 21.30 i spróbuje wówczas swych sił przeciwko Levante. Być może do kadry meczowej powrócą już wówczas kontuzjowany Robert Lewandowski oraz oczekujący na rejestrację Wojciech Szczęsny.