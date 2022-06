Karolina Kowalkiewicz wygrała przed czasem

Obie zawodniczki od razu ruszyły do ataku i wymieniły kilka mocnych ciosów. W połowie pierwszej rundy Kowalkiewicz udało się sprowadzić rywalkę do parteru. Mimo to Herrig szybko zrzuciła z siebie przeciwniczkę i walka wróciła do stójki.

Karolina Kowalkiewicz była w tarapatach, ale wygrała

Początek drugiej części tego pojedynku nie ułożył się po myśli polskiej zawodniczki. Amerykanka była w stanie przebić się przez gardę Kowalkiewicz. Polka była w tarapatach.



Mimo to po chwili to zawodniczka pochodząca z Łodzi przejęła inicjatywę w oktagonie. Obaliła przeciwniczkę i weszła jej na plecy. Po chwili walki w parterze Kowalkiewicz udało się poddać przeciwniczkę duszeniem zza pleców.

Tym samym Polka sięgnęła po swoje 13. zwycięstwo w profesjonalnej karierze. Dzięki temu przerwała serię porażek. Przypomnijmy, że Kowalkiewicz musiała uznać wyższość rywalek w swoich ostatnich pięciu pojedynkach.