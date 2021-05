W walce wieczoru gali Fame MMA 10 Norman Parke pokonał Kasjusza "Don Kasja" Życińskiego. Zawodnik z Irlandii Północnej zdobył pas króla oraz kilogramową sztabkę złota. Włodarze organizacji zapowiedzieli jednak protest.

Parke to zawodnik MMA z prawdziwego zdarzenia. Walczył m.in. w UFC i KSW. Na Fame MMA nie walczył jednak w swoim koronnym stylu. Z Życińskim zmierzył się w walce bokserskiej. Stawką pojedynku była kilogramowa sztabka złota i pas króla, który był w posiadaniu "Don Kasja", po zwycięstwie z Marcinem Najmanem.

Obaj rozpoczęli spokojnie. "Don Kasjo" próbował trzymać rywala na dystans, dobrze pracując lewym prostym. Parke dążył do skrócenia dystansu. Szedł przed siebie. Wsadzał głowę między gardę rywala i zadawał obszerne ciosy. Pierwszą rundę zakończyła efektowna wymiana.

W drugim starciu Parke narzucał swój styl. Nadal szedł do przodu głową i z bliska zadawał ciosy. Umiejętnie też balansował, unikając uderzeń rywala.

W trzeciej rundzie "Don Kasjo" zaczął łapać swój rytm. Więcej jego ciosów dochodziło. Nie robiły jednak one wrażenia na zawodniku z Irlandii Północnej.

Czwarta runda nie była tak emocjonująca. Sporo było nieczysto boksu, czyli dużo klinczu i przytrzymań. Obaj zawodnicy ożywili się dopiero w końcówce. Po gongu doszło jeszcze do krótkiej wymiany zdań i "Don Kasjo" uderzył Parke'a.



W piątej rundzie żaden z zawodników już nie kalkulował. Było sporo emocjonujących wymian. Doszło też do zderzenia głowami. Za to zdarzenie sędzia odjął punkt zawodnikowi MMA.

O zwycięstwie decydowali sędziowie. Jednogłośnie punktowali zwycięstwo Parke'a, który przejął pas króla. Wszedł też w posiadanie sztabki złota.



Doszło jednak do kuriozalnej sytuacji. Włodarze Fame MMA nie uznali tego werdyktu. Zapowiedzieli, że złożą protest.



