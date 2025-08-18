Dopiero co ściągnęli Bednarka, a już chcą kolejnego Polaka. Hit wisi w powietrzu

Po niemal ośmiu latach występów dla Southampton Jan Bednarek opuścił angielski zespół, który kolejny raz spadł z Premier League. Okazję na promocyjne wykupienie Polka wykorzystało FC Porto. 29-latek trafił do portugalskiej drużyny za 7,5 miliona euro.

Okazuje się, że niebawem defensor naszej kadry może mieć w Porto kolegę z Polski. Mowa o Jakubie Kiwiorze. Od zimy 2023 roku wychowanek GKS-u Tychy jest zawodnikiem Arsenalu. W końcówce poprzedniego sezonu dostał szansę od Mikela Artety, zastępując na środku obrony kontuzjowanego Gabriela.

Polsat Sport Polsat Sport

Sensacyjne wieści ws. Kiwiora. Może zagrać z Bednarkiem. To byłby hit

Nasz rodak prezentował się bardzo solidnie, szczególnie w dwumeczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Kiedy wydawało się, Kiwior wykorzystał moment i w kolejnej kampanii znów będzie walczył o wyjściowy skład, w pierwszej kolejce na starcie z Manchesterem United jego nazwisko nie widniało nawet w kadrze meczowej.

Ostatnio brytyjskie media podawały, że Arsenal oczekuje za 25-latka około 30 milionów euro. Wtedy londyńczycy mogliby rozważyć sprzedaż. Jednocześnie - przy tak intensywnym kalendarzu - Jakub Kiwior jest potrzebny trenerowi do rotacji. Ponoć Polak znalazł się na liście życzeń innych drużyn z Premier League, takich jak Everton, Wolves czy Crystal Palace.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki" wynika, że w tym gronie jest również wspomniane FC Porto. - Kiwior nie usiadł wczoraj nawet na ławce rezerwowych, a znalazł się na niej nowy nabytek Arsenalu, czyli Cristhian Mosquera. Kiwior ma świadomość, że jest zawodnikiem maksymalnie do rotacji. Obecnie trwają rozmowy między Arsenalem a FC Porto. W idealnym scenariuszu londyński klub chciałby otrzymać za Polaka ponad 35 milionów euro - ujawnił dziennikarz w "Programie Piłkarskim".

- Zainteresowanie jego osobą wyrażają również Crystal Palace i Wolves, jednak sam Kiwior - jeśli miałby odejść - preferuje transfer poza Wielką Brytanię. Porto wydaje się bardzo realną opcją. Klub jest zdeterminowany, by pozyskać Kiwiora, a do tego oferuje ciekawy projekt i regularną grę. Piłka jest po stronie Arsenalu - dodał.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w poprzednim sezonie Jakub Kiwior rozegrał 30 spotkań. Zdobył w nich jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

Jakub Kiwior Kieran McManus/Shutterstock East News

Jakub Kiwior ORLANDO RAMIREZ AFP

Jakub Kiwior w barwach Arsenalu podczas półfinału Ligi Mistrzów z PSG FRANCK FIFE / AFP AFP