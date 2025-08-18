Zaskakująca decyzja Grbicia. Odesłał dwóch siatkarzy, teraz się tłumaczy
Po sukcesie w tegorocznej Lidze Narodów przyszedł czas na przygotowania do zbliżających się coraz większymi krokami mistrzostw świata. Nikola Grbić zdążył już zaskoczyć kibiców, odsyłając do domu dwóch siatkarzy, którzy brali udział w niedawno zakończonej imprezie. W wywiadzie dla portalu "sport.pl" szkoleniowiec wytłumaczył powody swojej decyzji. Wspomniał również o stanie zdrowia innych reprezentantów kraju nad Wisłą.
Siatkarze reprezentacji Polski stanęli na wysokości zadania podczas tegorocznej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia, mimo kilku zastanawiających potknięć, zdołali sięgnąć po złoty medal imprezy, roznosząc obecnych mistrzów świata - Włochów - w trzech setach.
Od tego sukcesu minęło już trochę czasu, a "Biało-czerwoni" zdążyli rozpocząć przygotowania do zbliżających się nieubłaganie mistrzostw świata. Dla Grbicia będzie to impreza szczególna, bowiem w swojej trenerskiej karierze jeszcze nigdy nie ulokował się on na najwyższym podium MŚ. Sukces w ramach VNL z pewnością stanowi jednak dobry prognostyk przed kolejną międzynarodową imprezą.
Obecnie kadra przebywa w Zakopanem, przygotowuje się na wrześniowy turniej. Grbić zdążył już zaskoczyć kibiców, bowiem kilka dni temu podjął on decyzję o odesłaniu ze zgrupowania Bartłomieja Bołądzia oraz Mateusza Poręby, którzy nie tak dawno temu towarzyszyli mu w tegorocznej Lidze Narodów. Tak śmiałe posunięcie wywołało falę spekulacji na temat pobudek, które kierowały trenerem. Grbić szybko postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości.
Oto powód zaskakującej decyzji Grbicia. Dlatego odesłał Bołądzia i Porębę
W wywiadzie dla portalu "sport.pl" Nikola Grbić został zapytany o powód szybkiego odesłania dwóch kadrowiczów ze zgrupowania reprezentacji. Jak możemy się dowiedzieć, decyzja ta miała w głównej mierze wymiar pragmatyczny, choć jest mocno ryzykowna na obecnym etapie zgrupowania.
"Chciałem zobaczyć na początku przygotowań w Zakopanem, jak będą się prezentować fizycznie, w jakiej będą formie. Wyglądają dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie, a nawet, że będzie jeszcze lepiej. Drugi powód stojący za tą decyzją dotyczył usprawnienia pracy na treningach. Kiedy masz 18 zawodników i trzech, czterech lub pięciu na danej pozycji, to nie będą oni mieli wystarczającej liczby powtórzeń. Zaatakują raz, a potem będą musieli czekać pięć minut na kolejną próbę. Chciałem mieć więcej czasu na pracę z grupą, co do której uważam, że będzie najmocniejszą drużyną na MŚ. Oczywiście, wiąże się to z pewnym ryzykiem, bo jeśli coś się stanie, to odesłani zawodnicy będą musieli wrócić po przerwie w treningach. Ale wiele klubów zaczęło już przygotowania do sezonu, więc będą kontynuować tam pracę" - tłumaczy Grbić.
Problemy zdrowotne w kadrze Grbicia. Tak wygląda sytuacja poszczególnych zawodników
W dalszej części wywiadu trener został skonfrontowany ze stanem zdrowia Bartosza Kurka oraz Norberta Hubera, których zabrakło w zmaganiach tegorocznej Ligi Narodów. W tym przypadku ze słów Grbicia możemy wyczytać dość sporo optymizmu. Szkoleniowiec nie obawia się bowiem o stan zdrowia wspomnianych siatkarzy. Ich forma fizyczna ma się ponoć dobrze, a jedyne czego potrzeba im do powrotu do pełnej sprawności to czas spędzony na boisku.
Nieco mniej optymistycznie brzmiała natomiast wypowiedź trenera w kwestii Maksymiliana Graniecznego. Choć sam zawodnik "pali się" do udziału w imprezie, Grbić nie może jednoznacznie potwierdzić na ten moment, że jego występ w narodowych barwach jest w stu procentach niezagrożony. "Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by poleciał z nami. Ale nie chcę ryzykować jego zdrowia. Absolutnie. Jeśli jest opcja, że jego stan się pogorszy, to nie chcę ryzykować tym, że potem wypadnie przez to z gry na kilka miesięcy" - mówił szkoleniowiec "Biało-czerwonych".
Nieco bardziej enigmatyczna była z kolei wypowiedź dotycząca Tomasza Fornala, który uszkodził kostkę podczas półfinału LN. Ze słów trenera kadry mogliśmy się dowiedzieć, że przyjmujący trenuje już w normalnym trybie, choć przez kilka dni jego kostka była oszczędzana poprzez ćwiczenia bez skoków. Wciąż jednak Fornal nie trenuje w pełnym wymiarze czasowym, lecz powoli wraca na właściwe tory.
Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce, rozgrywane na Filipinach, rozpoczną się już 12 września. Wtedy to Grbić i spółka powalczą o kolejne istotne trofeum w tegorocznej kampanii.