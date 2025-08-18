Agent Lewandowskiego w centrum uwagi, wielkie odejście już blisko. Barcelona decyduje
FC Barcelona rozpoczęła już swoją rywalizację w Primera Division w sezonie 25/26, natomiast wciąż jeszcze istnieje pewna - choć nieprzesadnie wielka - szansa, że przed końcem miesiąca do "Blaugrany" zdąży dołączyć jakiś nowy zawodnik. Szczególnie interesujące wydają się tu najnowsze doniesienia z Hiszpanii w myśl których "Barcy" zaproponowano uznanego obrońcę - i dużą rolę może w tej sytuacji odegrać agent Roberta Lewandowskiego Pini Zahavi.
FC Barcelona rozpoczęła nową kampanię od naprawdę mocnego akcentu i wygrała 3:0 z RCD Mallorca, choć w samym spotkaniu nie zabrakło pewnych kontrowersji, a trener Hansi Flick nie był w pełni usatysfakcjonowany z postawy swoich podopiecznych.
Tym samym "Barca" wchodzi właśnie na najwyższe obroty - i wydaje się przy tym, że nie licząc kwestii paru potencjalnych pożegnań, to jej skład jest w zasadzie w pełni stabilny. Mimo to istnieją jeszcze pewne przesłanki dotyczące możliwych wzmocnień FCB.
Pavard zaoferowany FC Barcelona. Agent Lewandowskiego może mieć pełne ręce roboty
Interesujące wieści w tym temacie przedstawił Lluis Miguelsanz z "Diario Sport", który wskazał, że Barcelonie został zaoferowany... Benjamin Pavard. O jego prawdopodobnym odejściu z Interu Mediolan mówi się od dłuższego czasu, a sam defensor jako priorytet obrał pozostanie w Europie.
Istnieje co najmniej kilka argumentów mogących zaważyć na tym, że Francuz faktycznie zwiąże się z "Dumą Katalonii". Po pierwsze ma przydatny futbolowy profil - jest co prawda domyślnie stoperem, ale może również w razie czego grać na prawej flance.
Po drugie Pavard jest dobrze znany Hansiemu Flickowi, który współpracował z nim za czasów pracy w Bayernie Monachium. No i na koniec - interesy piłkarza reprezentuje Pini Zahavi, a więc agent, który ma pod swymi skrzydłami również chociażby Flicka czy Roberta Lewandowskiego. Zahavi ponadto pozostaje w świetnych relacjach z Joanem Laportą.
Jest jednak również co najmniej jeden solidny argument za tym, by "Blaugrana" nie ściągała reprezentanta "Les Bleus" - klub bowiem skupia się obecnie przede wszystkim na rejestracji dotychczasowych zawodników i dopóki nie uda się osiągnąć balansu związanego z Finansowym Fair Play, to nie ma co liczyć na to, że negocjacje ws. Pavarda - lub kogokolwiek innego - ruszą prawdziwie z kopyta.
Pavard cieszy się sporym zainteresowaniem. "Opcja saudyjska" miała już jednak upaść
Defensorem miało się przy tym ostatnio interesować saudyjskie NEOM SC - notabene nowa ekipa Marcina Bułki - natomiast Benjamin Pavard miał odrzucić hojną ofertę ze strony szejków. Na swój celownik miało go też wziąć Galatasaray, które bez dwóch zdań jest bliższe ideału grania na wysokim poziomie w europejskim futbolu. Nadszedł czas wytężonej pracy dla Zahaviego...