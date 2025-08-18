Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jędrzejczyk dalej "wygrywa". Wielki sukces Polki. Niektórzy już przestali wierzyć

Oprac.: Wojciech Kulak

Joanna Jędrzejczyk już od kilku lat przebywa na sportowej emeryturze, podczas której nie ma prawa narzekać na nudę. Polka wykorzystuje swoje znajomości i pomaga młodym zawodnikom w rozwijaniu karier. Legendarna sportsmenka współpracuje między innymi z Jakubem Wikłaczem oraz Robertem Ruchałą. Jakiś czas temu zrobiło się głośno o ich odejściu z KSW. Miała to być rzekomo sprawka 38-latki. Wylało się na nią trochę krytyki. Parę miesięcy później olsztynianka zatriumfowała jednak w spektakularnym stylu. I dziś w świetnym humorze celebruje urodziny.

Nasza rodaczka na miano legendy światowego MMA zapracowała sobie nie bez powodu. 38-latka najpierw jako pierwsza Polka zasiliła organizację UFC. Następnie podbiła amerykańskiego giganta, zostając mistrzynią w wadze słomkowej. Pas na jej biodrach znajdował się nieprzerwanie od 2015 do 2017 roku. Nic więc dziwnego, że kibicom towarzyszył ogromny smutek, gdy kończyła karierę. Nazwisko Jędrzejczyk w USA nie zostanie na pewno zapomniane też choćby z powodu dołączenia olsztynianki do Hall of Fame federacji. Moment ten nastąpił zaledwie kilkanaście miesięcy temu.

"Joanna jest jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii sportów walki. Joanna to niesamowita osoba, która była mistrzynią, ambasadorką i wzorem do naśladowania dla kobiecego MMA, a także absolutną zabójczynią w oktagonie. Walczyła z najlepszymi w swojej kategorii i nigdy nie cofała się przed przeciwnikiem. Joanna to jedna z najtwardszych zawodniczek, jakich kiedykolwiek widzieliśmy i wprowadzenie jej do Galerii sław UFC tego lata podczas Międzynarodowego Tygodnia Walki będzie dla nas zaszczytem" - mówił szef organizacji, Dana White, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. Reakcja Polki była bezcenna. Gdy tylko dowiedziała się o nominacji, zalała się łzami.

Amerykański gigant obecny jest w sercu Joanny Jędrzejczyk z jeszcze jednego powodu. A w sumie to dwóch - Roberta Ruchały oraz Jakuba Wikłacza. Od niedawna tymi sportowcami opiekuje się właśnie olsztynianka. Dba nie tylko o ich prężny rozwój, ale też o to by obaj mieli spokój finansowy. Wokół obu sportowców niedawno zrobiło się zamieszanie. Powód? Odejście z KSW. Poszło wtedy o pieniądze. "Negocjowaliśmy no, podnieśliśmy wynagrodzenie o 100%, to tak dla Twojej informacji, więc jeśli ktoś przychodzi i ma żądania na zasadzie razy 200, to mówimy: skąd się urwałeś… urwałaś, jak sobie to wyobrażasz, bo to jesteśmy chyba w innym miejscu MMA na świecie" - wypalił wtedy Martin Lewandowski dla kanału "MMA-Bądź na bieżąco" (cytat za: "MMA.pl").

Wikłacz i Ruchała już z rywalami. Jędrzejczyk może świętować, Polka naprawdę to zrobiła

Kibiców niepokoił długi brak angażu tej dwójki w UFC. Wreszcie jednak nadeszły dobre informacje. Robert Ruchała oraz Jakub Wikłacz nie tylko oficjalnie są już zawodnikami amerykańskiego giganta, ale mają pierwszych rywali. I to nie byle jakich. Pokonanie ich z miejsca sprawi, że o Polakach stanie się głośno za oceanem. Ruchała w debiucie zmierzy się z Williamem Gomisem i to w Paryżu, gdzie na trybunach zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy kochających MMA fanów. Do Las Vegas niebawem wyleci Jakub Wikłacz. On natomiast skonfrontuje się przy blisko 20-tysięcznej publiczności z Patchym Mixem.

I zapewne nie byłoby tego, gdyby nie Joanna Jędrzejczyk. Olsztynianka wygrywa nawet po zakończeniu kariery. Oby jej passa trwała najdłużej jak tylko się da.

