Jędrzejczyk dalej "wygrywa". Wielki sukces Polki. Niektórzy już przestali wierzyć
Joanna Jędrzejczyk już od kilku lat przebywa na sportowej emeryturze, podczas której nie ma prawa narzekać na nudę. Polka wykorzystuje swoje znajomości i pomaga młodym zawodnikom w rozwijaniu karier. Legendarna sportsmenka współpracuje między innymi z Jakubem Wikłaczem oraz Robertem Ruchałą. Jakiś czas temu zrobiło się głośno o ich odejściu z KSW. Miała to być rzekomo sprawka 38-latki. Wylało się na nią trochę krytyki. Parę miesięcy później olsztynianka zatriumfowała jednak w spektakularnym stylu. I dziś w świetnym humorze celebruje urodziny.
Nasza rodaczka na miano legendy światowego MMA zapracowała sobie nie bez powodu. 38-latka najpierw jako pierwsza Polka zasiliła organizację UFC. Następnie podbiła amerykańskiego giganta, zostając mistrzynią w wadze słomkowej. Pas na jej biodrach znajdował się nieprzerwanie od 2015 do 2017 roku. Nic więc dziwnego, że kibicom towarzyszył ogromny smutek, gdy kończyła karierę. Nazwisko Jędrzejczyk w USA nie zostanie na pewno zapomniane też choćby z powodu dołączenia olsztynianki do Hall of Fame federacji. Moment ten nastąpił zaledwie kilkanaście miesięcy temu.
"Joanna jest jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii sportów walki. Joanna to niesamowita osoba, która była mistrzynią, ambasadorką i wzorem do naśladowania dla kobiecego MMA, a także absolutną zabójczynią w oktagonie. Walczyła z najlepszymi w swojej kategorii i nigdy nie cofała się przed przeciwnikiem. Joanna to jedna z najtwardszych zawodniczek, jakich kiedykolwiek widzieliśmy i wprowadzenie jej do Galerii sław UFC tego lata podczas Międzynarodowego Tygodnia Walki będzie dla nas zaszczytem" - mówił szef organizacji, Dana White, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet. Reakcja Polki była bezcenna. Gdy tylko dowiedziała się o nominacji, zalała się łzami.
Amerykański gigant obecny jest w sercu Joanny Jędrzejczyk z jeszcze jednego powodu. A w sumie to dwóch - Roberta Ruchały oraz Jakuba Wikłacza. Od niedawna tymi sportowcami opiekuje się właśnie olsztynianka. Dba nie tylko o ich prężny rozwój, ale też o to by obaj mieli spokój finansowy. Wokół obu sportowców niedawno zrobiło się zamieszanie. Powód? Odejście z KSW. Poszło wtedy o pieniądze. "Negocjowaliśmy no, podnieśliśmy wynagrodzenie o 100%, to tak dla Twojej informacji, więc jeśli ktoś przychodzi i ma żądania na zasadzie razy 200, to mówimy: skąd się urwałeś… urwałaś, jak sobie to wyobrażasz, bo to jesteśmy chyba w innym miejscu MMA na świecie" - wypalił wtedy Martin Lewandowski dla kanału "MMA-Bądź na bieżąco" (cytat za: "MMA.pl").
Wikłacz i Ruchała już z rywalami. Jędrzejczyk może świętować, Polka naprawdę to zrobiła
Kibiców niepokoił długi brak angażu tej dwójki w UFC. Wreszcie jednak nadeszły dobre informacje. Robert Ruchała oraz Jakub Wikłacz nie tylko oficjalnie są już zawodnikami amerykańskiego giganta, ale mają pierwszych rywali. I to nie byle jakich. Pokonanie ich z miejsca sprawi, że o Polakach stanie się głośno za oceanem. Ruchała w debiucie zmierzy się z Williamem Gomisem i to w Paryżu, gdzie na trybunach zasiądzie kilkadziesiąt tysięcy kochających MMA fanów. Do Las Vegas niebawem wyleci Jakub Wikłacz. On natomiast skonfrontuje się przy blisko 20-tysięcznej publiczności z Patchym Mixem.
I zapewne nie byłoby tego, gdyby nie Joanna Jędrzejczyk. Olsztynianka wygrywa nawet po zakończeniu kariery. Oby jej passa trwała najdłużej jak tylko się da.