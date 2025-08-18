O Filipie Hrgoviciu, amatorskim mistrzu Europy, a przede wszystkim brązowym medaliście igrzysk olimpijskich z 2016 roku w Rio de Janeiro, od dawna jest bardzo głośno. Znawcy boksu wróżyli kolosowi z Chorwacji wielką karierę, miał być jednym z największych graczy w królewskiej kategorii wagowej. Później entuzjazm nieco osłabł, bo mierzący 198 cm wzrostu sportowiec przestał zachwycać.

Szalona walka w Arabii. Filip Hrgović przetrwał "rundę roku"

O tym, że pewnej poprzeczki może już nie podnieść, miała świadczyć porażka z Danielem Duboisem, czyli ostatnim pretendentem do tytułu niekwestionowanego mistrza świata w wadze ciężkiej. Ołeksandr Usyk zrobił z Brytyjczyka w rewanżu "przybory", a ten sam "Dynamit" pokonał Hrgovicia przez techniczny nokaut w 8. rundzie.

Widowisko z czerwca zeszłego roku było kapitalne. W kwietniu 33-letni kolos z Półwyspu Bałkańskiego odbudował się punktową wygraną nad Joe Joyce'em, a teraz naprzeciwko niego stanął inny niebezpieczny Brytyjczyk, 28-letni David Adeleye.

Pojedynek stoczony na gali w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej od początku mógł się podobać. W drugiej rundzie Adeleye świetnie pracował lewą ręką, zarówno ciosami prostymi, jak również bezpośrednim lewym sierpowym. W kolejnej odsłonie to Chorwat miał swój znaczący moment, mając rywala przy linach, gdzie zasypał go kombinacją kilku ciosów, ale pięściarz z Londynu nie dał się mocniej zaskoczyć.

Temperaturę podniosła szósta runda, lecz to było tylko preludium do wydarzeń z odsłony ósmej, która z pewnością będzie kandydowała do miana "rundy roku". Najpierw Hrgović zdetonował na głowie przeciwnika potężny prawy, po którym ten zatańczył i Chorwat próbował to wykorzystać. Po paru sekundach Adeleye złowieszczo wyciągnął język i głośnym okrzykiem dodał sobie animuszu, ale na niewiele się to zdało. Faworyt bił z obu rąk i kolejnym prawym w okolice ucha rzucił go na deski.

W tym momencie Hrgović zaczął zachowywać się dziwnie asekurancko, atakował ostrożnie, co w mgnieniu oka źle się dla niego skończyło. Anglik odpowiedział mocnym, lewym sierpowym na głowę, a następnie dołożył drugi. Klincz pomógł faworytowi, po chwili sam odzyskał inicjatywę, ale Adeleye znów go skarcił w wymianie. I zaczął iść po efektowne zwycięstwo, zasypując Chorwatami potężnymi uderzeniami z obu rąk. Ten w ringu dosłownie pływał, wydawało się, że jest na skraju ciężkiego nokautu. Jak on to ustał?! Pytało wielu.

Jednak szczęście Hrgovicia polegało na tym, że po tej lawinie ciosów, przerwanej klinczem, londyńczyk po prostu wypompował się i nie miał sił kontynuować ataku. To sprawiło, że medalista olimpijski zdołał się odbudować, a pojedynek potrwał na pełnym dystansie 10 rund. Zwycięstwo Chorwata na punkty nie podlegało dyskusji, wygrał 98:91 oraz dwukrotnie 99:90.

