Katastrofalny błąd polskich sędziów. Gol-widmo wypaczył wynik meczu

Od początku sezonu kibice wskazują na rosnący poziom naszej Ekstraklasy. Do Polski trafiają jakościowi zawodnicy, większość rozgrywanych spotkań cieszy oko, a drużyny występujące w europejskich pucharach już w najbliższych tygodniach mogą wykręcić historyczny wynik. Na drugim biegunie znajdują się polscy sędziowie, w stosunku do których pojawia się bardzo dużo słów krytyki.

W słowach nie przebierał trener Radomiaka Radom Joao Henriques, który podczas konferencji prasowej po meczu z Jagiellonią Białystok wyraził swoją frustrację względem osoby Wojciecha Mycia. W przypadku tej potyczki kontrowersja wzbudziła przede wszystkim akcja zakończona drugim golem Jesusa Imaza, w której dopatrzono się pozycji spalonej.

Głośno było również o sytuacji, która miała miejsce w drugim niedzielnym spotkaniu Ekstraklasy, rozgrywanym równolegle do potyczki w Radomiu. Sędziujący mecz Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze Jarosław Przybył nie dostrzegł, że walczący w pojedynku powietrznym zawodnik gospodarzy Fredrik Ulvestad został uderzony w twarz przez interweniującego Marcela Łubika.

Koszmarny błąd arbitrów. Gol-widmo wypaczył wynik spotkania w drugiej lidze

Jednak największa kontrowersja miała miejsce przy okazji meczu niższego szczebla od Ekstraklasy. W Nowym Targu miejscowe Podhale, które do rozgrywek Betclic 2. Ligi przystępuje w roli beniaminka, rywalizował ze Stalą Stalowa Wola, która z kolei w poprzednim sezonie poznała smak relegacji do niższej ligi. Jedna decyzja składu sędziowskiego, na czele którego stał Piotr Szypuła, wypaczyła wynik spotkania.

Do przerwy Stal prowadziła 1:0 za sprawą gola Dawida Wolnego. Już na początku drugiej połowy do głosu doszli gospodarze, którzy strzelili wyrównującą bramkę, której ... nie było. Powtórki jasno pokazują, że po uderzeniu Bartosza Kurzei futbolówka odbiła się od poprzeczki, a następnie od murawy, lecz absolutnie nie przekroczyła linii bramkowej. Więcej, ona w zasadzie ledwo musnęła linię bramkową, więc sytuacja powinna być klarowna. Sędzia Szypuła, a także jego asystent Zbigniew Szymanek, nie byli w stanie tego dostrzec i finalnie uznali tego gola. Bramkę, która być może kosztowała Stal komplet punktów. Remis 1:1 i strata dwóch punktów może przynieść duże konsekwencje w ostatecznym rozrachunku na koniec sezonu.

Rozwiń

Po zakończeniu spotkania swojej irytacji nie krył trener Stali Stalowa Wola Marcin Płuska. - Każdy chyba widział, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o bramkę dla zespołu gospodarzy. Ja podziwiam mój zespół, chłopaków, że byli w stanie wrócić do meczu po takiej sytuacji, bo to też nie było łatwe, gdzie każdy widział z boiska, że ta bramka nie padła i w konsekwencji tracimy tutaj dzisiaj dwa punkty i to są aż dwa punkty, bo liga trwa, a czasami dwa punkty mogą decydować o tym, czy drużyna awansuje bezpośrednio, będzie grała w barażach, czy też utrzyma się w lidze, więc na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani - tak sytuację skomentował szkoleniowiec drugoligowca cytowany przez portal "nowiny24.pl".

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News

Podhale Nowy Targ w minionym sezonie awansowało do Betclic 2. Ligi Tomasz Folta / PressFocus / NEWSPIX.PL Newspix.pl

Logo PZPN Grzegorz Wajda Reporter