"Bombardier" wraca do Polski! Poznał rywala

Mariusz Pudzianowski szykuje się do hitowego pojedynku z Michałem Materlą. W swojej ostatniej walce znokautował "Bombardiera", który wytrzymał w klatce tylko 18 sekund.

Mistrz senegalskich zapasów nie zraził się jednak do MMA. Kolejną walkę stoczy 9 lipca. Znowu pokaże się polskiej publiczności!

"Bombardier" wystąpi na gali Prime Show MMA 2: Kosmos w Gdyni. Znany jest już rywal, z którym Senegalczyk się zmierzy.

Z prawie 150 kolosem do klatki wyjdzie Damian "Stifler" Zduńczyk. To uczestnik popularnego programu Warsaw Shore, który do tej pory stoczył jedną walkę. Było to dość dawno, bo we wrześniu 2020 roku, na Fame MMA 7. Przegrał wtedy z "Popkiem", który poddał go balachą.

Reklama