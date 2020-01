Edinson Cavani latem może przejść do Atletico Madryt. Tak zapowiedział ojciec piłkarza w hiszpańskiej telewizji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Thomas Tuchel (PSG) po meczu z Realem Madryt. Wideo AFP

Urugwajczyk chce opuścić Paris Saint-Germain. W klubie jest traktowany niesprawiedliwie, bo zamierza przenieść się do Atletico Madryt.

Reklama

Cavani występuje w PSG od lipca 2013 roku. Od tego czasu rozegrał 293 mecze i zdobył 198 bramek. Jest najlepszym strzelcem w historii klubu.

Jednak obecny sezon jest dla niego nieudany. Zagrał tylko w dziewięciu meczach Ligue 1 i zdobył dwie bramki. Z kolei w Lidze Mistrzów wystąpił zaledwie dwa razy, wpisując się na listę strzelców przeciwko Galatasarayowi Stambuł. Wyraźnie przegrywa rywalizację z Kylianem Mbappe, Neymarem, Mauro Icardim i Angelem di Marią.

Cavani jest niezadowolony ze swojej sytuacji i już zimą chciałby opuścić Paryż. Taką możliwość wyklucza Thomas Tuchel, który deklaruje, że będzie potrzebował Urugwajczyka w walce o triumf w Lidze Mistrzów. Z kolei Diego Simeone chętnie widziałby 32-latka w swoim zespole.

- Myślę, że istnieje duża szansa, że Edinson dołączy do Atletico. Może do tego dojść w czerwcu - powiedział ojciec Cavaniego, Luis, w hiszpańskim programie "El Chiringuito".

- Wiele klubów jest nim zainteresowanych, ale kiedy dajesz słowo jednemu, musisz je uszanować. Jeśli pozwolą mu odejść jutro, a Atletico nadal będzie go chciało, to myślę, że podpisze kontrakt. On jest zawodnikiem, który potrzebuje więcej czasu na grę. Teraz dostaje zaledwie kilka minut. PSG traktuje go niesprawiedliwie - przyznał Luis Cavani.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ligue 1