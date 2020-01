Radosław Majecki będzie walczyć o miejsce w bramce AS Monaco, które obecnie zajmuje Benjamin Lecomte - ocenia dziennik "Nice Matin". Bramkarz Legii Warszawa podpisał w środę czteroletni kontrakt z klubem z Księstwa, ale do końca sezonu będzie grać w Polsce.

Według gazety z Nicei zaangażowanie Majeckiego prawdopodobnie przypieczętuje odejście z AS Monaco trzech golkiperów: Szwajcara Diego Benaglio, Chorwata Danijela Subašicia, i Senegalczyka Seydou Sy. Ich kontrakty kończą się w czerwcu. Dwaj pierwsi są już zaawansowani wiekowo - Benaglio ma 36 lat, a Subašic - 34.

Pochlebnie o polskim piłkarzu wyraził się dyrektor generalny klubu Oleg Pietrow.

"Z przyjemnością witamy w AS Monaco Radosława Majeckiego, bardzo obiecującego, młodego bramkarza. Mając 20 lat Radosław dołączył niedawno do reprezentacji Polski. Jest także podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa, w której barwach będzie kontynuować grę w tym sezonie" - powiedział Pietrow, cytowany na stronie internetowej AS Monaco.

O przejściu polskiego bramkarza do Księstwa pisano w mediach już od jakiegoś czasu. Opuścił on zgrupowanie Legii w tureckim Belek, aby porozumieć się z działaczami Monaco. Kwoty transferu nie podano do publicznej wiadomości. Szacuje się jednak, że może być ona rekordowa w historii polskiej ekstraklasy. Francuskie media podają za polskimi kwotę 6 mln euro, a portal Onze Mondial - 7 mln euro.

Według nieoficjalnych danych, dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem z polskiej ekstraklasy był Jan Bednarek - ok. 6,5 mln euro z Lecha Poznań do Southampton w 2017 roku.

