O śmierci Ivkovicia poinformowała serbska federacja koszykówki (KSS). Popularny "Dida" doprowadził do największych sukcesów reprezentację Jugosławii oraz wiele europejskich klubów.

Federacja nie podała przyczyn śmierci. Według prywatnego kanału telewizyjnego N1, uległ "obrzękowi płuc i opryszczce".

Duszan Ivković - legenda koszykówki

Ivković, urodzony 20 października 1943 roku w Belgradzie, przygodę z koszykówką zaczął jako zawodnik stołecznego klubu Radnicki. W latach 1959-67 występował w reprezentacji Jugosławii. Po zakończeniu zawodniczej kariery stał się jednym z najbardziej utytułowanych europejskich szkoleniowców.

W 1988 roku objął reprezentację Jugosławii i zdobył z nią srebrny medal igrzysk olimpijskich w Seulu (1988), trzy tytuły mistrza Europy - w Zagrzebiu (1989), Rzymie (1991) i Atenach (1995) oraz złoto mistrzostw świata w Argentynie (1990). Prowadził całą generację słynnych koszykarzy z Bałkanów m.in. Chorwatów Drażena Petrovicia, Dino Radję i Toniego Kukocza, Serbów Vlade Divaca, Aleksandara Djordjevicia i Predraga Danilovicia czy Słoweńca Jure Zdovca.

W 2009 roku poprowadził drużynę Serbii do finału mistrzostw kontynentu w Katowicach, w którym musiała uznać wyższość Hiszpanii.

Sukcesy odnosił także z drużynami klubowymi w różnych krajach, m.in. dwukrotnie poprowadził Olympiakos Pireus do zwycięstw w Eurolidze (1997 i 2012), Partizan Belgrad do triumfu w Pucharze Koraca (1979), PAOK Saloniki (1993) i AEK Ateny (2000) do wygranych w Pucharze Saporty, a z Dynamo Moskwa zdobył Puchar ULEB (2006).

W 2017 roku został wprowadzony w Genewie do Galerii Sław Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA).

