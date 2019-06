​ME koszykarek. Belgia pokonała Rosję

Belgia pokonała w serbskim Zrenjaninie Rosję 67:54 w najciekawszym spotkaniu pierwszego dnia mistrzostw Europy koszykarek. Sensację sprawiły Brytyjki wygrywając w Rydze z Łotyszkami 74:60. Od zwycięstwa rozpoczęły broniące tytułu Hiszpanki, które zwyciężyły Ukrainki 95:77.

Do sukcesu Belgijki poprowadziła środkowa Emma Meessemen, która uzyskała 29 punktów i miała dziewięć zbiórek.

Liderkami Wielkiej Brytanii były mistrzynie Polski z CCC Polkowice Johannah Leedham - 24 pkt, siedem przechwytów i sześć asyst oraz Temi Fagbenle - 13 pkt i 10 zbiórek. Najwięcej punktów dla Łotwy uzyskała Elina Dikeoulaku (panieńskie nazwisko Babkina, 1KS Ślęza Wrocław) - 17. Miała też 11 zbiórek i siedem asyst.

W ME zespoły walczą nie tylko o medale, ale i o awans do kwalifikacji do igrzysk w Tokio. Do czterech turniejów (2-10 lutego 2020) z udziałem 16 ekip awans wywalczy sześć najlepszych zespołów tej imprezy.

W Eurobaskecie drugi raz z rzędu nie ma Polski. Mistrzostwa rozgrywane są po raz pierwszy w historii w dwóch państwach: Łotwie i Serbii, zakończą się 7 lipca w Belgradzie.

Wyniki:

Gr. A (Ryga):

Wielka Brytania - Łotwa 74:60

Hiszpania - Ukraina 95:77

Gr. B (Ryga):

Francja - Czechy 74:61

Szwecja - Czarnogóra 67:51

Gr. C (Nisz):

Węgry - Słowenia 88:84

Włochy - Turcja 57:54

Gr D (Zrenjanin):

Serbia - Białoruś 55:53

Belgia - Rosja 67:54