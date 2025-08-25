To mogło się skończyć tragicznie. Wstrząsająca relacja Artura Szpilki

Artur Szpilka to absolutna legenda polskich sportów walki. Przed wiele lat odnosił on sukcesy jako pięściarz, a następnie postanowił spróbować swoich sił w MMA i dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w KSW. Kibice pokochali go jednak przede wszystkim za jego autentyczność - sportowiec nigdy nie bał się mówić o swoich problemach i zawsze był szczery zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Teraz "Szpila" podzielił się z internautami wstrząsającą relacją - opowiedział bowiem o sytuacji, która mu się ostatnio przydarzyła i mogła zakończyć się tragicznie.

Artur Szpilka zasnął za kierownicą. "Obudziłem się, gdy poczułem uderzenie"

W poniedziałkowe popołudnie Artur Szpilka zamieścił na Insta Stories relację, w której podzielił się z kibicami wstrząsającą sytuacją. Jak się okazało, w trakcie podróży samochodem zasnął on za kierownicą i cudem udało mu się uniknąć tragedii.

"Taka rada dla was: jak jesteście zmęczeni w czasie drogi, to trzeba z niej zjechać i odpocząć. Ja wczoraj miałem godzinę do domu, byłem zmęczony. Nie chciałem pić kawy, bo stwierdziłem, że niedługo będę na miejscu i pójdę spać. Nawet nie wiem kiedy, ale zasnąłem za kierownicą. Dzięki Bogu nie było dużej prędkości i samochodów w pobliżu. Obudziłem się wtedy, gdy poczułem uderzenie. Całe szczęście to była "eska" (droga ekspresowa - przyp. red.), która ma zabezpieczenia" - wyjawił.

Sportowiec podkreślił, że nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń, jednak cała ta sytuacja mocno ze zestresowała i ma nadzieję, że w przyszłości tego typu przygody już się nie powtórzą. "Dzięki Bogu nic nie stało się ze zdrowiem. Trochę tylko głowa boli, ale nie takie ciosy się przyjmowało i nie takie nokauty były, więc spokojnie" - podsumował fighter.

