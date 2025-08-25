Szczęsny czekał na to od tygodni. Rywal Polaka o krok od transferu. W Barcelonie w końcu odetchną z ulgą

FC Barcelona rozpoczęła już sezon 2025/2026 w La Lidze, jednak w pierwszych starciach nowej kampanii próżno było wypatrywać Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz wciąż pozostaje poza kadrą, ponieważ klub zmagający się z problemami finansowymi nie zdołał go w dalszym ciągu zarejestrować. Uniemożliwia to Hansiemu Flickowi korzystanie z umiejętności Polaka, który zmagania swoich kolegów z drużyny musi obserwować z poziomu biernego widza.

Hiszpańskie media podkreślają, że sytuacja Szczęsnego z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana. Początkowo planowano, że rejestracja nastąpi jeszcze przed spotkaniem z Levante, lecz z tych założeń nic ostatecznie nie wyszło. W ostatnich dniach pojawiło się jednak światełko w tunelu, które może odmienić losy golkipera "Dumy Katalonii".

Pena blisko opuszczenia Katalonii. Barcelona walczy o to od dłuższego czasu

Jest zawodnik, który już jakiś czas temu pogodził się z koniecznością opuszczenia szeregów FC Barcelony. Chodzi o Inakiego Penę, który po przybyciu Szczęsnego kompletnie stracił miejsce w układance Flicka. Usługami hiszpańskiego golkipera zainteresowanych było kilka zespołów, jednak w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, jakoby większość z nich miała powoli wycofywać się z chęci pozyskania 26-latka.

Włodarze "Blaugrany" nie poddawali się jednak w dążeniu do wytransferowania bramkarza i wedle słów Fabrizio Romano, są oni na dobrej drodze do finalizacji wypożyczenia Peny. Zawodnik nie musiałby się przenosić zbyt daleko, bowiem o możliwość pozyskania go zabiega jeden z ligowych rywali "Dumy Katalonii" - Elche.

"Elche i Barca sprawdzają dokumenty dotyczące wypożyczenia Inakiego Peny. Bramkarz podpisze nową umowę z Barceloną na kolejne trzy lata, zanim transfer do Elche zostanie przesądzony" - podaje włoski dziennikarz.

Wypożyczenie Peny jest jednym z kluczowych czynników w kontekście możliwości zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego, bowiem odblokuje pewną część środków na ten cel. Właśnie dlatego FC Barcelona jest mocno zdeterminowana, aby jak najszybciej umożliwić swojemu golkiperowi opuszczenie klubu, o co sam zainteresowany również walczy od dłuższego czasu.

