Tour de Pologne. Richard Carapaz 15 lipca ruszy do Europy

Zwycięzca ubiegłorocznego Giro d'Italia Richard Carapaz, który zamierza wystartować w zaplanowanym na 5-9 sierpnia Tour de Pologne, 15 lipca ruszy w podróż do Madrytu. Ekwadorski kolarz grupy Ineos po przylocie nie będzie musiał przejść dwutygodniowej kwarantanny.

Początkowo Carapaz planował dostać się do Europy z Bogoty czarterowym lotem razem z kolumbijskimi kolarzami. Zaplanowany jest on na 19 lipca, ale okazało się, że w Kolumbii musiałby przejść kwarantannę. Hiszpańska strona z tego obowiązku go zwolniła.

W podróż uda się z kolegą z drużyny Jhonatanem Narvaezem. W kolejnych dniach do Europy ruszą inni ekwadorscy kolarze.



Carapaz do naszpikowanej gwiazdami ekipy Ineos, której zawodnikami są także Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś, dołączył po sezonie 2019. Ponieważ w drużynie jest kilku chętnych do walki o zwycięstwo w Tour de France, 27-latek zamierza znów skupić się na Giro.



Pandemia koronawirusa sparaliżowała kolarską rywalizację. Najważniejszy włoski wyścig został przełożony z maja na 3-25 października.



W nowym kalendarzu wyścigów najwyższej kategorii Tour de Pologne jest pierwszą imprezą etapową. Carapaz wcześniej planuje start w zawodach niższej rangi Vuelta a Burgos (28 lipca - 1 sierpnia). Później natomiast zamierza rywalizować w Tirreno-Adriatico (7-14 września).



Carapaz w Tour de Pologne startował wcześniej w 2018 roku. Wówczas jako zawodnik grupy Movistar zajął 12. miejsce, a ze zwycięstwa cieszył się Kwiatkowski.