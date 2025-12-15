Ter Stegen "nokautuje" Szczęsnego. Taki werdykt, a do decyzji Flicka zostały godziny

We wtorek FC Barcelona wejdzie do gry w Copa del Rey. Będzie się starała obronić trofeum, które wywalczyła po emocjonującym finale w kwietniowym El Clasico (3:2 po dogrywce). Puchar Króla jest rozgrywkami, w których trenerzy mocniejszych zespołów nieco mocniej rotują składem, zazwyczaj też pojawiają się bramkarze numer dwa.

Wiele wskazuje więc na to, że Joan Garcia w końcu zasiądzie na ławce. Pod dość mocno konserwatywnym scenariuszem powierzenia Copa del Rey Hiszpanowi podpisuje się zaledwie 13 procent z ponad 2,5 tysiąca osób głosujących w ankiecie "Marki". Nie można też wykluczyć, że czas przyzna im rację.

Rozważany jest pomysł, który dotarł do kilku dziennikarzy, aby Joan Garcia zagrał w meczu Pucharu Króla, aby uniknąć problemów z którymś z pozostałych bramkarzy

Wyniki ankiety wskazują jednak, że kibice chcą, by między słupkami stanął numer dwa.

Pytanie jednak, kto nim jest. Jeszcze tydzień temu powiedzielibyśmy, że Wojciech Szczęsny, ale sytuacja nie jest już taka jasna, bo do pełni zdrowia wrócił Marc-Andre ter Stegen. Niemiec zamierza walczyć o swoje, bo w grze są nie tylko cele w "Dumie Katalonii", ale i bardzo istotne dla niego miejsce w bramce reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów na mistrzostwach świata (Manuel Neuer zakończył karierę w kadrze w sierpniu 2024 r.).

Co niezwykle ciekawe, w sondzie madryckiego dziennika golkiper urodzony w Moenchengladbach wręcz "nokautuje" naszego rodaka. Zebrał niemal dwie trzecie głosów, dokładnie 41 punktów proc. więcej od Szczęsnego. Wygląda na to, że Polak stracił w oczach hiszpańskich fanów występami w czasie kontuzji Garcii. 35-latkowi zarzucano, że jest w stanie wybraniać tylko strzały, których wręcz nie da się przepuścić. Nie zebrał teraz nawet jednej czwartej kliknięć.

Jakkolwiek Flick nie zdecyduje, będzie to przedmiotem dyskusji - rozgorzeje ona mocniej albo w Polsce, albo w Hiszpanii i Niemczech.

Ankieta "Marki": "Który z bramkarzy powinien grać w Copa del Rey?"

Marc-Andre ter Stegen: 64% (1688 głosów)

Wojciech Szczęsny: 23% (611)

Joan Garcia: 13% (327)

