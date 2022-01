Jak donoszą kolumbijskie media, Bernal miał uderzyć w zaparkowany autobus i stracić przytomność. Został przetransportowany do szpitala.



Wypadek potwierdziła także drużyna Bernala, INEOS Grenadiers, wydając krótki komunikat. Napisano, że kolarz odzyskał już przytomność po przewiezieniu do szpitala.



Egan Bernal miał wypadek podczas treningu

Według policji kolarz nie doznał poważnych obrażeń, choć zderzenie nie należało do lekkich. Potwierdzają to zdjęcia autobusu, w który uderzył Bernal. Widać na nim głębokie wgniecenie.



Nie wiadomo jeszcze, jak wypadek wpłynie na przygotowania Bernala do najważniejszej imprezy sezonu, jaką będzie dla niego Tour de France. Impreza we Francji zaplanowana jest na początek lipca.

