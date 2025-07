Kurek walczy o powrót, a tu takie zdjęcia. Mówią wszystko, wielka zmiana

Doświadczony zawodnik nie ma ostatnio szczęścia do urazów . Na początku sezonu 2024/25 w PlusLidze doznał on poważnej kontuzji oka, która wykluczyła go ze sporej liczby spotkań. Po powrocie atakujący nie odetchnął na długo. Tym razem doświadczył przykrej sytuacji tuż przed rozpoczęciem ostatniego turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Początkowo wydawało się, że doświadczony gracz wystąpi w Gdańsku, lecz niepokojący komunikat wydał PZPS.

"W zgrupowaniu nie bierze udziału Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji odczuwał bóle pleców utrudniające trenowanie w pełnym zakresie. Przeprowadzone badania i konsultacje pozwoliły sztabowi medycznemu reprezentacji podjąć decyzję o sposobie leczenia dolegliwości . Proces rozpocznie się niebawem i potrwa kilkanaście dni. Powrót do treningu przewidziany jest na początek przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata" - brzmiała treść oświadczenia.

Już wiemy, że Bartosz Kurek na pewno nie założy koszulki z biało-czerwoną flagą podczas Ligi Narodów. Teraz toczy się walka o występ na globalnym czempionacie, zaplanowanym na wrzesień. 36-latek ostatnio nawet poinformował kibiców, jak wygląda jego sytuacja. "W planie jest powrót na przygotowania do mistrzostw świata. Ale muszę być w stanie pomóc, a nie przeszkadzać . Dlatego teraz pracuję indywidualnie, żeby wrócić do pełni sił" - napisał w mediach społecznościowych. Słowa te zasiały ziarno niepewności.

Dużo spokojniej zrobiło się po ostatniej aktywności PSG Stali Nysa na Facebooku. Macierzysty klub atakującego pokazał zdjęcia z wałbrzyszaninem w roli głównej. Wziął on udział w pełnoprawnym treningu zespołu, co oznacza spore postępy w budowaniu odpowiedniej formy. "Po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją Bartosz Kurek wraca do treningów, a my cieszymy się, że może to robić właśnie z nami, w swoim rodzinnym mieście" - poinformowano.