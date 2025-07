Działo się przed meczem Polki. Rosjanin w centrum skandalu, to był dla nich szok

Rosyjscy tenisiści nie należą do najbardziej spokojnych osób w męskim tourze. Tydzień temu pisaliśmy choćby o kolejnym napadzie furii Andrieja Rublowa. Moskwianin zaczął robić krzywdę samemu sobie, uderzając rakietą o własną nogę. Powód? Przegrana z niżej notowanym Aleksandarem Kovaceviciem w Los Cabos. Nie była to zresztą pierwsza taka sytuacja z 27-latkiem w roli głównej, co powoduje coraz większy niepokój w środowisku.