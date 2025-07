Zmarzlik może pobić szalony rekord. Tego jeszcze nie dokonał

To, co wyczynia Bartosz Zmarzlik w tym sezonie przechodzi ludzkie pojęcie. Polak jedzie, jak z nut. Po ostatnim meczu jego średnia biegowa w PGE Ekstralidze przekroczyła 2,7 zdobywanego punktu na wyścig. Takim osiągnięciem może się do tej pory poszczycić tylko Nicki Pedersen. Zmarzlik idzie po kolejny rekord, a do tego zainkasuje wielkie miliony. To może być historyczny sezon Zmarzlika.